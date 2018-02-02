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02.02.2018 15:17
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Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!

Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
Diziseverleri ekrana kilitleyen Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanı Yamaç'ın isyanı ve gözyaşlarıyla başlıyor.

Konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un büyük heyecanla beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı. İdris'in Paşa'ya hesap sorduğu, Yamaç'ın Sena'ya "Delirmeden Çukur'dan nasıl çıkacağım?" dediği sahneler büyük merak uyandırdı.

"DELİRMEDEN ÇUKUR'DAN NASIL ÇIKACAĞIM?"

Yamaç, “Ben ne yapacağım Sena, delirmeden Çukur’dan nasıl çıkacağım?” diyerek gözyaşlarına boğulurken, İdris’in Paşa’ya hesap sorduğu anlar heyecanı yükseltiyor.

Yamaç’la İdris’in karşı karşıya geldiği tanıtımda Yamaç’ın sözleriyle sinirlerine hakim olamayan İdris’in, Yamaç'a elini kaldırdığı dakikalar ise tansiyonu yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çukur'un 14. Bölümünde; Hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalamaz! Çukur’da büyük yüzleşmelerin yaşanacağı heyecan dolu bir dönem başlıyor. Çukur’da hayat artık kimse için eskisi gibi olmayacaktır. Yamaç, Vartolu’nun ağabeyi olduğu gerçeğini öğrenir. Hayatını tepetaklak edecek bu büyük gelişme karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenirken; geçmişin günahları Çukur’da taş üstünde taş bırakmayacaktır.

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