Çukur 14. bölüm fragmanı: Vartolu'nun kimliği ortaya çıkacak mı?

Show TV'nin heyecan dolu dizisi Çukur'un 14. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm 29 Ocak Pazartesi günü Show TV'de ekrana gelecek. İşte Çukur 14. bölüm fragmanı...

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 14. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. 14. bölümden itibaren 6 bölümlük yüzleşme serisinin başlayacağı Çukur, yeni bölüm tanıtımıyla Vartolu’nun kimliğinin adım adım ortaya çıkacağının sinyallerini verdi. Yamaç’ın sorularıyla köşeye sıkıştırdığı Paşa’nın, kafasına silah dayadığı anlarda adrenalin doruğa çıkıyor. İdris, Sultan’ın ne gizlediğini öğrenmeye çalışırken Yamaç, Kasım’a Salih’i soruyor. Kasım’ın “Babanın oğlu” cevabıyla bir kardeşi olduğunu öğrenen Yamaç tüm parçaları birleştirerek büyük gerçeğe ulaşacak mı? Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.