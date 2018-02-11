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Cristiano Ronaldo’dan sosyal medyayı sallayan video
Cristiano Ronaldo’dan sosyal medyayı sallayan video
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun, bir hayranının çektiği videoda söylediği "Selamun aleyküm, aleykümselam" sözleri sosyal medyayı kasıp kavurdu.
11 Şubat 2018 Pazar 19:45
İzlenme: 479
Etiketler:
cristiano ronaldo
,
selamun aleyküm
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.