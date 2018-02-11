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11.02.2018 21:06
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Cristiano Ronaldo’dan sosyal medyayı sallayan video

Cristiano Ronaldo’dan sosyal medyayı sallayan video
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun, bir hayranının çektiği videoda söylediği "Selamun aleyküm, aleykümselam" sözleri sosyal medyayı kasıp kavurdu.
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