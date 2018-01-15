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15.01.2018 23:50

Cranberries grubunun solisti hayatını kaybetti

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Cranberries grubunun solisti hayatını kaybetti
Dolores O'Riordan 46 yaşında hayatını kaybetti.

İrlandalı ünlü rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan 46 yaşında yaşamını yitirdi. 90'lı yıllarda 'Zombie' şarkısıyla çıkış yapan rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

O'Riordan'ın menajeri Lindsey Holmes, sanatçının pazartesi günü Londra'nın bir kasabasındaki stüdyoda kayıt yaparken aniden yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sanatçının ölüm sebebinin henüz bilinmediğini belirten Holmes, ölüm haberini alan ailesinin ve yakınlarının "yıkıldığını" ifade etti.

DOLORES O'RIORDAN KİMDİR?

6 Eylül 1971'de İrlanda'nın Limerick kentinde doğan, Dolores O'Riordan'ın tam adı Dolores Mary Eileen O'Riordan'dır. İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı Dolores O'Riordan, The Cranberries'in dünya çapında başarı ve ün kazanmasında 13 yıl boyunca başroldeydi. İlk solo albümü Are You Listening? Mayıs 2007'de çıkmıştır. Zombie şarkısıyla da dünya çapında ününe ün katmıştır.

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