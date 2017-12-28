Çöpleri toplayan bariyer geliştirildi!

Çöp sorunu tüm hızıyla ekolojik problemler oluşturmaya devam ediyor. Araştırmacılar çöp sorunu ile mücadele için büyük bir bariyer sistemi geliştirildi.

Nüfusun çoğunluğunun plastik malzeme kullanımı dünyanın geleceğini tehlikeye atıyor. Son 50 yılda, dünya genelinde bu tüketim artmaya devam etti. World Watch Enstitüsü, 2013 yılında 299 milyon tonun üzerinde plastiğin üretildiğini tespit etti. Aslında genel sorun plastik kullanımı değil, bu plastiğin çevreye bilinçsiz bir şekilde bırakılması.

Former Energy and Sustainably Consultant kuruluşundan bir araştırma ekibi plastik atıklar ile mücadele için yeni bir yol geliştirdi. Büyük Kabarcık Bariyeri adı verilen sistem, yüzen balıkları veya gemileri engellemeden plastikleri tutmaya yarıyor.