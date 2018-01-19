  • BIST 116.856
  • Altın 160,984
  • Dolar 3,7699
  • Euro 4,6154
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
19.01.2018 06:00

Çok sayıda ilde karne törenine kar engeli

»
Çok sayıda ilde karne törenine kar engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle, çok sayıda ilde okullarda karnelerin dağıtılacağı cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.

BOLU

Bolu'da yoğun kar yağışı etkili olurken, bugün okullar tatil edildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

KARAMAN

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Karaman’da görülen yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşıma kapsamındaki öğrencilerin eğitimine 19 Ocak 2018 Cuma günü ara verilmiştir. Öğrencilerimiz Cuma günü izinli sayılacaktır" denildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okulları tatil etti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 19 Ocak Cuma günü tatil edilmiştir” denildi.

NİĞDE

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 19 Ocak günü Niğde geneli okulların tatil edildiği bildirildi. Öte yandan karne almak isteyen öğrencilerin karnelerini okullarından hafta içi gidip alabileceği ifade edildi.

BAYBURT

Bayburt İl Milli Eğitim müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Bayburt'ta fırtına uyarısı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda öğrencilere karne verildi.
İl Milli eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Bugün öğleden sonra ve yarın (cuma) İl genelinde fırtına beklendiğinden Valiliğimizin talimatı ile taşımalı öğrencilerimize 1,5 gün tatil verilmiştir. Bugün öğleden sonra taşımalı öğrencilerimizin karneleri verilecektir."

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pastanede çatı çöktü, altında kalanlar...18 Ocak 2018 Perşembe 22:23
  • Araştırma hastanesinde 70'in üzerinde sağlık personeli zehirlendi18 Ocak 2018 Perşembe 21:55
  • Suçüstü yakalandılar: Jandarmaya rüşvet teklif ettiler18 Ocak 2018 Perşembe 20:42
  • Antakya'da yol çöktü: İki araç dereye yuvarlandı18 Ocak 2018 Perşembe 19:35
  • Çok tartışılan uygulama dün son buldu18 Ocak 2018 Perşembe 18:34
  • O caniden 'bonzai' savunması18 Ocak 2018 Perşembe 18:26
  • Sivas'ta İmam Hatip öğrencilerini kar duasına çıkardılar18 Ocak 2018 Perşembe 16:47
  • Eşini taciz eden komşusunu öldürüp...18 Ocak 2018 Perşembe 16:20
  • Çukurova uyuşturucuya savaş açtı18 Ocak 2018 Perşembe 13:58
  • Kocadon çalışan gazetecileri unutmadı18 Ocak 2018 Perşembe 13:05
    • FOTO GALERİ
    • Vücudu kaskatı dondu; sonrasında olanlar hayrete düşürdü
    • Ünlü çift evliliklerinin 30. yıl dönümünü kutluyor
    • Kızının paylaşımı olay oldu: Michael jackson ölmedi mi?
    VİDEO GALERİ
    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu dakikalar
    • Cebimdeki Yabancı filminin fragmanı yayınlandı!
    • Türk ve Yunan botları arasında hareketli anlar kamerada
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti