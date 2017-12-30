'Çok sayıda gardiyanın saldırısına uğradım'

Müebbet hapis hükümlüsü olan Cemal Bozkurt, çok sayıda gardiyanın saldırısına uğradığını öne sürdü.

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü olan Cemal Bozkurt, çok sayıda gardiyanın saldırısına uğradığını öne sürdü. Ailesiyle 4 Aralık günü yaptığı telefon görüşmesinde, dakikalarca şiddete maruz kaldığını ve durumunun iyi olmadığını söyledi. Avukatları ise 19 Aralık günü Bozkurt’u ziyarete gittiler. Avukatlar, Bozkurt’un kolunda, bacağında ve kafasında morluklar ve şişlikler olduğunu tespit ettiler. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan avukat Zehra Şahin, “Olayın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen müvekkilin üzerindeki yara izleri geçmemişti ve halen muayene olamamıştı. Müvekkil olayla ilgili savcılık şikâyetinde bulunduğunu ancak başvurusunun akıbeti hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Revire çıkma talepleri reddedildiği için de darp raporu alamadı” dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü olan Cemal Bozkurt, çok sayıda gardiyanın saldırısına uğradığını öne sürdü. Ailesiyle 4 Aralık günü yaptığı telefon görüşmesinde, dakikalarca şiddete maruz kaldığını ve durumunun iyi olmadığını söyledi. Avukatları ise 19 Aralık günü Bozkurt’u ziyarete gittiler. Avukatlar, Bozkurt’un kolunda, bacağında ve kafasında morluklar ve şişlikler olduğunu tespit ettiler. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan avukat Zehra Şahin, “Olayın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen müvekkilin üzerindeki yara izleri geçmemişti ve halen muayene olamamıştı. Müvekkil olayla ilgili savcılık şikâyetinde bulunduğunu ancak başvurusunun akıbeti hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Revire çıkma talepleri reddedildiği için de darp raporu alamadı” dedi.

Kamera kayıtları toplansın

Cemal Bozkurt’un, Devrimci Karargâh yargılamasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlüsü olduğunu belirten avukat Şahin, “Olay günü sayım için gelen gardiyanın sözlü sataşmasıyla başlayan saldırı diğer gardiyanların da gelerek fiziksel saldırıda bulunmasına dönüşmüştür. Bu durum aynı koridorda bulunan diğer hücre ve koğuşlardan da duyulmuş ve çok sayıda mahpus duruma, sloganlarla kapıları yumruklayarak tepki göstermiştir. Sonrasında müvekkile sayıma engel olduğu iddiası ile soruşturma başlatılmıştır” diye konuştu. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede de delillerin kaybolmaması için koğuşu gören kamera kayıtlarının toplanması istendi. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi: “Müvekkilimizin ivedilikle bağımsız bir hekime sevkinin sağlanarak tıbbi şikâyet ve bulguların tespitine, müvekkilimizin kaldığı koridorda yer alan tutuklu ve hükümlülerin de bilgi ve ifadelerin alınmasına, müvekkilimizin bir an önce ifadesinin savcılığınızca alınmasına ve şüphelilerin tespiti ile cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz.