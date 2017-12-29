  • BIST 114.538
  • Altın 157,114
  • Dolar 3,7648
  • Euro 4,5105
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
29.12.2017 12:45

Çok sayıda at ve eşek kemikleri bulunmuştu! Yeni gelişme

»
Çok sayıda at ve eşek kemikleri bulunmuştu! Yeni gelişme
Adana da dün bataklık alanda bulunan at ve eşek kemiklerninin ardından operasyon düzenlendi.

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA) - Adana'da dün bataklık alanda at ve eşek kemiklerinin bulunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri 11 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 5 ölü eşek ile kesime hazırlanan 50 at ve eşek ele geçirildi.

Sabah erken saatte daha önce tek tırnaklı hayvan keserek piyasaya süren kişilerin evlerine operasyon düzenlendi. Evlerden bazılarının bahçelerinde derme çatma alanlarda hazırlanmış ahırlarda 5'i kendiliğinden ölmüş eşek ile kesime hazırlandığı belirtilen 50 at ve eşek ele geçirildi.

Şüphelilerin bu hayvanları kesime hazırladığı ve yılbaşında etlerini piyasaya süreceği iddia edildi. Görevliler, 50 hayvana el koyarak Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına götürdü. Hayvanların ele geçtiği evlerin sahiplerine ise tutanak tutuldu.

Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Ayrıca operasyon yapılan adreslerden birinin kesimhaneye çevrildiği belirlenince bu adresin sahibine ise 16 bin lira para cezası kesildi. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü açıklandı.



GÖRÜNTÜLER ŞOK ETKİSİ YARATMIŞTI:

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağlar eski Belediye Başkanı tahliye edildi29 Aralık 2017 Cuma 11:27
  • 5 polise darbe davasında ağırlaştırılmış müebbet istemi29 Aralık 2017 Cuma 10:56
  • Türkülere konu olan yere yapılan konutlarda yıkım başladı29 Aralık 2017 Cuma 10:45
  • Çok sayıda at ve eşek kemikleri bulunmuştu! Yeni gelişme29 Aralık 2017 Cuma 10:38
  • Kim bu HÖH'cüler? HÖH Başkanı Kaya: Her zaman hazırız!29 Aralık 2017 Cuma 10:38
  • Ardahan’da doğal yaşam ‘fotokapan’la görüntülendi29 Aralık 2017 Cuma 10:37
  • İstanbul'da lüks sitede 2 kadın vuruldu29 Aralık 2017 Cuma 10:19
  • Akıncılar iddianamesinde çıkarılan bölüm, Diyarbakır kararında29 Aralık 2017 Cuma 10:01
  • Diyarbakır ve Siirt'te 23 sanığa 'ByLock' tahliyesi29 Aralık 2017 Cuma 09:58
  • ‘IŞİD’in Diyarbakır emiri' skandal gerekçeyle yine tahliye edildi29 Aralık 2017 Cuma 09:39
    • FOTO GALERİ
    • Vietnam havayolu 2018 takvimi olay oldu
    • Ardahan’da doğal yaşam ‘fotokapan’la görüntülendi
    • 2017 yılında boşanan ünlüler
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı...
    • Kocaeli'nde büyük yangın
    • İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerekir
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti