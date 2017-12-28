Çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu

Adana'da kesilip etleri alınmış at ve eşeklere ait çok sayıda kemik ve bulundu.
28 Aralık 2017 Perşembe 11:53
Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA) - Merkez Yüreğir ilçesindeki bataklık bir alanda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere kesildiği iddia edilen at ve eşeklerin kemik ve kafalarını görenler polise ihbarda bulundu.
Yakınında ev bulunmayan bataklık alanda çok sayıda kesilip eti alınmış tek tırnaklı hayvana ait kemikler ele geçti. Polis ve zabıta ekipleri, bölgede incelemelerini sürdürüyor.
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