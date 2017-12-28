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28.12.2017 13:10
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Çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu

Çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
Adana'da kesilip etleri alınmış at ve eşeklere ait çok sayıda kemik ve bulundu.

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA) - Merkez Yüreğir ilçesindeki bataklık bir alanda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere kesildiği iddia edilen at ve eşeklerin kemik ve kafalarını görenler polise ihbarda bulundu.

Yakınında ev bulunmayan bataklık alanda çok sayıda kesilip eti alınmış tek tırnaklı hayvana ait kemikler ele geçti. Polis ve zabıta ekipleri, bölgede incelemelerini sürdürüyor.

 

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