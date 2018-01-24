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25.01.2018 05:55

Çok Güzel Hareketler Bunlar dönüyor

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Çok Güzel Hareketler Bunlar dönüyor
Ekranın efsane işlerinden biri olan ve birçok oyuncuyu şov dünyasına kazandıran 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekrana geri dönüyor.

Mesut Yar bir döneme damga vuran ekran işleirnden Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ekrana döneceğini yazdı.

İşte Yar'ın yazısından o bölüm:

Çok Güzel Hareketler Bunlar” BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfak imzalı bir işti. Son olarak TV8’de görmüştüm ama sanırım arada bir teve2 de yayınlıyordu...

Mutfak ekibinin bir araya gelerek hazırladığı enfes bir işti. Kendi çağının iyilerindendi. Sonra ekip dağıldı. Öbekler halinde çalışanlar oldu; 3 Adam gibi. Bireysel yürüyenler oldu; Murat Eken, Büşra Pekin, Pelin Öztekin, Şahin Irmak, Ersin Korkut, Bülent Emrah Parlak gibi. Unutulup gidenler oldu, isimlerini saymak ayıp olur...

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