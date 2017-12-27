  • BIST 111.656
  • Altın 158,097
  • Dolar 3,8257
  • Euro 4,5416
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -5 °C
27.12.2017 11:30

Çok eleştirilmişti... Bakanlıktan Karatay hamlesi

»
Çok eleştirilmişti... Bakanlıktan Karatay hamlesi
Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Canan Karatay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Aşıların içinde alüminyum var, bu ileride Alzheimer tehlikesini ortaya çıkarır” diyen Canan Karatay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Aşıların içinde alüminyum var, bu ileride Alzheimer tehlikesini ortaya çıkarır” diyen Canan Karatay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Ceyhan, başvurusunda özetle şunları kaydetti: “Prof. Dr. Canan Karatay, Lüleburgaz’da katıldığı bir söyleşide, yazılı ve görsel basında grip aşısının tehlikeli olduğunu söyleyerek, ‘Aşıların içinde alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Aşı vurulmaya gerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanımı çok önemlidir’ şeklinde bilimsel gerçekliğe aykırı açıklamalarda bulunmaktadır. Dolayısıyla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu konuda uzman bir hekim olarak cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunma ihtiyacı hissetim.”

 Aşıların içinde alüminyum ve cıva bulunduğunu öne süren farklı kişiler bulunduğunu da belirten Ceyhan daha önce yaptığı açıklamada, “Aşıyı reddeden aile sayısı 2011’de 183, 2013’te 913, 2015’te 5 bin 91, 2016’da ise 10 binin üzerine çıktı. Bunun neticesinde de bazı hastalıklarda artış gözlendiğini üzülerek izliyoruz. Kliniğimizde aşılanmadığı için pnömokok menenjitten ölen ve sakat kalan vakalar yanında, risk grubuna girdiği için grip aşısı olması gerekirken olmayan ve grip sonucu ölen ciddi sayıda vaka gözlemliyoruz” demişti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı27 Aralık 2017 Çarşamba 10:33
  • Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' teklifine yanıt27 Aralık 2017 Çarşamba 10:29
  • Tek tip kıyafet düzenlemesinin detayları belli oldu!27 Aralık 2017 Çarşamba 10:24
  • İlahiyat fakültesi mezunlarına yeni hak27 Aralık 2017 Çarşamba 10:23
  • Dükkanı soyulan berber: Bu ne biçim hırsız anlayamadım27 Aralık 2017 Çarşamba 10:18
  • Şanlıurfa'da rehine dehşeti27 Aralık 2017 Çarşamba 10:15
  • Tek tip kıyafet dayatması başladı: Giymezseniz...27 Aralık 2017 Çarşamba 10:00
  • Bingöl'de çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü, 2 korucu yaralandı27 Aralık 2017 Çarşamba 09:42
  • Polisi görünce, 'Ebe aramaya geldik' dediler27 Aralık 2017 Çarşamba 09:38
  • Savcı odasında ayağa kalkmayan avukata dava27 Aralık 2017 Çarşamba 09:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti