'Çocuklarıma şeker yediriyor, sürekli televizyon izletiyor'
Nursel Ergin’le evlenen işadamı Murat Akyer’in eski eşi Kamer Odabaşıo, açtığı davada ilginç iddialarda bulundu. Odabaşıo, Ergin’in ikiz çocuklarına iyi bakmadığını, onlara şekerleme yedirdiğini ve sürekli televizyon izlettiğini öne sürdü.
Nursel Ergin’le evlenen işadamı Murat Akyer’in eski eşi Kamer Odabaşıo, açtığı davada ilginç iddialarda bulundu. Odabaşıo, Ergin’in ikiz çocuklarına iyi bakmadığını, onlara şekerleme yedirdiğini ve sürekli televizyon izlettiğini öne sürdü.
15 Ocak 2018 Pazartesi 19:46
1 / 10