1. Jon Venables ve Robert ThompsonBu iki küçük çocuk 1993 yılında suçu işlediklerinde 10 yaşındalarmış. İngiltere'de bir alışveriş merkezinde 2 yaşındaki bir bebeği annesinin yanından kandırıp kaçıran ikili, çocuğu tren raylarına götürüp feci şekilde öldürmüşler. Bebeğin cesedi o kadar kötü haldeymiş ki otopside bile nasıl öldürüldüğü, neden öldüğü tespit edilememiş.

Çocuklar tarafından işlenmiş 13 korkunç cinayet!