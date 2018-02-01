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02.02.2018 03:00

'Çocuklar Duymasın'da 'Tutku' şoku!

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'Çocuklar Duymasın'da 'Tutku' şoku!
Kanal D'de ekrana gelen 'Çocuklar Duymasın'ın takipçileri, yuvanın altını üstüne getiren 'Tutku' karakterinin diziden çıkarılmasını istiyor.

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Tutku Başardı" başlıklı yazısı şöyle:

"Uzun bir aradan sonra nefret uyandıran bir dizi karakteriyle tanışmak kısmet oldu. Şu sıralardaki genel eğilim dizilerin 'manyak karakterleri'ni sevimli bulmak.

Eh işte dün 'Çukur'da canlandırdığı 'İdris Koçovavalı'nın nasıl olup da bu kadar sevilebildiğini kestiremeyen Ercan Kesal ustanın şaşkınlığını okudum. Ama yeni eğilim bu sanırım.

İstisnalar da var. Mesela 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Tutku' karakteri. Yuvanın altını üstüne getirdi. Kötülükte sınır tanımıyor ve sonunda 'yok artık yeter' dedirtti.

İlk kez bir dizinin takipçileri, 'Tutku' karakterinin diziden çıkarılmasını istiyor. Ben ise 'kalsın' diyorum. Oyunculuğuyla izleyiciyi ikna edebilen parlak bir cevher bulmuşken kaybetmeyelim!"

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