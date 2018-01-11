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12.01.2018 01:20

Çocuk oyuncu yaşamına son verdi

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Çocuk oyuncu yaşamına son verdi
Avustralya'nın ünlü reklam yüzlerinden 14 yaşındaki Amy Everett, internette uğradığı sataşma ve zorbalıklar nedeniyle yaşamına son verdi.

Avustralya'nın simge şapka markası Akubra'nın yüzü olan 14 yaşındaki Amy "Dolly" Everett'in internette uğradığı sataşma ve zorbalıklar nedeniyle yaşamına son vermesi, ülkede şok etkisi yarattı.

BBCTürkçe'nin haberine göre, sekiz yaşındayken ünlü Akubra şapkalarının reklam yüzü olan "Dolly" lakaplı Amy'nin babası Tick Everett, kızının "bu dünyadaki kötülüklerden" kurtulmak istediğini ve yaşamına son verdiğini söyledi.

Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada Everett, her türlü tehdit ve zorbalığa karşı ses çıkarılması çağrısında bulunurken, kızının yaşadığı saldırıların niteliğine ilişkinse ayrıntı vermedi. 

Avustralya'da geçen yıl 5 çocuktan birinin zorbalığa maruz kaldığı belirtiliyor.

Çarşamba günü Everett ailesinin basınla paylaşıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eğer bir şekilde söylediklerinin şaka olduğunu ya da taciz ve zorbalıkla başkalarından daha üstün olabildiklerini düşünen o insanlar bu yazıyı okuyorlarsa, lütfen cenaze törenimize gelsinler ve nasıl bir yıkım yarattıklarını görsünler."

'SESİN TİTRESE DE KONUŞ'

Kızlarının "nazik, sevgi dolu ve güzel" bir ruha sahip olduğunu söyleyen aile, Amy'nin yaptığı "Sesin titrese de konuş" sözlerinin yazılı olduğu resmi de basınla paylaştı.

Aile, "Bu güçlü mesaj, güzel meleğimizin nasıl karanlık ve korkunç bir yere sürüklendiğini de açıklıyor" dedi.

Avustralya'nın ikon markası Akubra ise Facebook'tan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zorbalığın hiçbir çeşidi kabul edilemez. Bu gibi davranışlara rastladığımızda insanların haklarını savunup savunmayacağımız da bize bağlı. Dolly içimizden birinin kızı, kardeşi ya da arkadaşı da olabilirdi."

Avustralya'nın Ulusal Zorbalıkla Mücadele Merkezi (NCAB) geçtiğimiz on yılda ortalama zorbalık oranlarının düşüşe geçtiğini ancak siber zorbalığın keskin bir artışta olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, internet ortamındaki siber zorbalığın 7 gün 24 saat durmadan devam ettiğini, bu yönüyle de diğer zorbalık türlerinden ayrıldığını belirtiyor.

NCAB'ye göre, gençler zorbalığa maruz kaldıklarında, yardım istediklerinde durumun daha da çekilemez bir hal alacağını düşünerek çağrı merkezi ve benzer hizmetler üzerinden yaşadıklarını ihbar etmeye çekiniyor.

 

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