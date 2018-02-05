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05.02.2018 13:00

Çocuk Kulübü’nde ikinci dönem başlıyor 

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Çocuk Kulübü’nde ikinci dönem başlıyor 
Çocukların okul dışında kalan vakitlerini daha kaliteli ve verimli hale dönüştürmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü’nde ikinci dönem kurs kayıtları bugün başladı.

Karşıyaka Belediyesi tarafından çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Vecdi Altay Çocuk Kulübü, ikinci dönemi 8 branştaki ücretsiz kurslarla açıyor. Karşıyakalı çocuklar için bu dönem İngilizce drama, karikatür, eğlenceli fen, akıl ve zeka oyunları, satranç, resim, diksiyon ve yaratıcı drama kursları verilecek. Kurslara, Çarşı Kültür Merkezi’ndeki kulüp ofisine başvurarak kayıt yaptırılabilecek. 

HEM EĞİTİM HEM EĞLENCE

Çocuklar için eğitim ve eğlencenin bir araya geleceği kurslarda, 12 Şubat Pazartesi günü itibariyle dersler başlayacak. Her branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar sayesinde, hem çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlanacak hem de yeteneklerinin keşfedilmesine imkan tanınacak.

“ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitimlerini ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu amaçla, Çocuk Kulübümüz bünyesinde yine dolu dolu bir kurs programı hazırladık. Tüm öğrencilerimize başarılı ve mutlu bir sezon diliyorum. Her şey çocuklarımız ve aydınlık yarınlarımız için” dedi.

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