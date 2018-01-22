Çocuk Kültür Merkezi açıldı

Kadıköy Belediyesi yarıyıl tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak Çocuk Kültür Merkezi açtı. Çocuklar sömestri tatili boyunca Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde yapılacak onlarca etkinlikten ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Kadıköy Belediyesi, uzun yıllar pek çok kültür sanat etkinliği ve çalışmaya ev sahipliği yapan Halis Kurtça Kültür Merkezi’ni yeniden tasarlayarak Çocuk Kültür Merkezi haline getirdi. Çocuk dostu bir mimari yaklaşım ve çocuk bakış açısına göre yapılan Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin (HKÇKM) açılışı 20 Ocak Cumartesi günü yapıldı.

Merkezin açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, çok sayıda çocuk ve Kadıköylü katıldı.

Açılışta ilk konuşmaları çocuklar yaptı. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nde eğitim gören Arın Güreler , Çocuk Sanat Merkezi’nin yaptığı faaliyetlerini, Melike Nur Sahar da öğrencisi olduğu Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi’ni katılımcılara anlattı.

“ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZDİR”

Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, çocukların en hızlı düşündüğü, geliştiği, sorguladıkları bu yaşlarda özellikle sanat ve sporla ilgilenmeleri gerektiğini belirten Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi’nin bu konuyla ilgili yaptığı çalışmaları, “Kadıköy Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl açtığımız ‘Karikatür Evi’nde yaklaşık bin çocuk eğitim aldı. Gençlik Sanat Merkezi’ni açtık 2000’den fazla insanın orada eğitim görmesini sağlıyoruz. Çocuk Sanat Merkezi’mizde 3000’inin üzerinde çocuk şuanda sanata dair eğitim alıyor. Etüt merkezlerimizden yine yüzlerce çocuğumuz faydalanıyor. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Eğer biz gelecekte hayal kuran, düşünen, sorgulayan, geleceğe pozitif bir şekilde yürüyen yeni nesiller yaratabilirsek güçlü Türkiye’yi yaratabiliriz. Onun için çocuklarımızla birlikte ileriye doğru hep birlikte yürüyeceğiz.” sözleriyle anlattı.

Nuhoğlu’ndan sonra söz alan CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçildiği günden sonraki ilk açılışını çocukları önceleyen bir merkezde yapmış olduğu için çok gururlandığını belirtti. Kadıköy’de insanların ve çocukların çok şanslı olduğunu ifade eden Kaftancıoğlu şöyle devam etti: “Siz İstanbul’da Opera Salonu olan tek ilçede yaşıyorsunuz. Siz İstanbul’da nefes alabildiğiniz, haklarınızın yöneticileriniz tarafından da korunduğu, çocuklarımızın aynen karşımda olduğu gibi mutlu olduğu bir ilçede yaşıyorsunuz. Maalesef Türkiye’de çocuklarımızın haklarının hatırlanmadığı ve mağdur edildiği bir siyaset ikliminde yaşıyoruz. Bunu değiştirmek de bizim elimizde. Kadıköy ilçemizde olduğu gibi çocuklarımızı geleceğimiz olarak gören belediyelerimizin yerel yönetim deneyimini örneğin çevredeki diğer ilçelerde anlatarak, yaptıklarımızı göstermeliyiz.”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu “Aydınlık bir Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için ve halkımız için bu anlamda yaptıkları çalışmalar nedeniyle bir kez daha kutluyorum.” sözleriyle kutlayan Kaftancıoğlu, konuşmasını çocuklara seslenerek sonlandırdı: “Sevgili çocuklar, sizler Türkiye’nin, geleceğin aydınlık yüzerisiniz. Ne zaman ki Türkiye’deki bütün çocuklar sizin kadar şanslı olur; bizler o zaman kendimizi görevimizi yapmış sayacağız ve buradaki yerlerimizi de gönül rahatlığıyla sizlere bırakacağız.”

Konuşmaların ardından Çocuk Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı konser katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

HALİS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZİ

Kadıköy Merdivenköy Mahallesinde yer alan HKÇKM, çocukların farklı etkinlerle buluşacağı, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulunacakları bir merkez olacak. Kültür Merkezinde ortak alanlar, seyirci koltukları, kafeterya menüleri, sergileme ekipmanları ve daha birçok detay çocuklara göre düzenlendi.

155 kişilik gösteri salonu olan Çocuk Kültür Merkezi’nde yıl boyunca çocuk tiyatroları ve sinema gösterimleri yapılacak. Çocuk Kültür Merkezi’nde ayrıca atölye programları da olacak. Çocukların sosyal, kültürel, sanatsal ve iletişimsel ihtiyaçlarına yönelik atölye programlarında usta öğretici ve yürütücüler, ilgi çekici ve yaratıcı atölyeleri çocukların duygu ve düşünce dünyasıyla buluşturacak. Çocuklarla Arkeoloji, Çocuklarla Felsefe, Çocuk Bilim İşliği, Renklerle Yaşamak, Evrim Atölyesi, Çocuklarla Astronomi ve Uzay İşliği, Sevgili Matematik, Kendi Filmini Yap, Robotik Atölyesi kültür merkezinde yıl boyunca yapılacak atölyelerden birkaçı.

HKÇKM içerisinde yer alana sergileme alanlarında ise çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak sergiler, çocuk dostu sergileme ekipmanlarıyla yapılacak.

155 kişilik gösteri salonu olan Çocuk Kültür Merkezi’nde yıl boyunca çocuk tiyatroları ve sinema gösterimleri yapılacak. Çocuk Kültür Merkezi’nde ayrıca atölye programları da olacak. Çocukların sosyal, kültürel, sanatsal ve iletişimsel ihtiyaçlarına yönelik atölye programlarında usta öğretici ve yürütücüler, ilgi çekici ve yaratıcı atölyeleri çocukların duygu ve düşünce dünyasıyla buluşturacak. Çocuklarla Arkeoloji, Çocuklarla Felsefe, Çocuk Bilim İşliği, Çocuk Draması, Renklerle Yaşamak, Evrim Atölyesi, Kil ve Seramik Heykel, Çocuklarla Astronomi ve Uzay İşliği, Sevgili Matematik, Kendi Filmini Yap, Robotik Atölyesi kültür merkezinde yıl boyunca yapılacak atölyelerden birkaçı.

HKÇKM içerisinde yer alana sergileme alanlarında ise çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak sergiler, çocuk dostu sergileme ekipmanlarıyla yapılacak. Atölyelerde ortaya konan içeriklerin de yer bulacağı sergi programları, çocukların erken yaşlarda sergi kültürü ile tanışmasını amaçlıyor.

Merkez tarafından hazırlanan program ile sömestr tatilinin ilk haftasında çocuklar, atölye, tiyatro gösterimi, film gösterimi gibi pek çok etkinliğe ücretsiz olarak katılabilecek.