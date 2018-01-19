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19.01.2018 14:15
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'Çocuk anne' skandalına göz yuman Vali Şahin'den açıklama

'Çocuk anne' skandalına göz yuman Vali Şahin'den açıklama
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 115 hamile çocuğun olduğu hastane ve ihmali bulunanlarla ile ilgili soruşturma izni vermemişti.

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK - İSTANBUL -  DHA - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kadıköy'de bir okulda düzenlenen karne dağıtım töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Şahin, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt verdi.

Vali Vasip Şahin, "Şu an bizim verdiğimiz karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor" dedi. Şahin, "Bir takım eksiklikler bir takım yanlışlıklar varsa değerlendirilmesi yapılır" ifadesini kullandı.


Vali Şahin,  "Birçok şey birbirine karıştırılıyor. Her biri birer idari ve hukuki süreçler.  Bu konuyla ilgili hem valiliğimiz hem hastane yönetimi çok ciddi çalışmalar yapmışlar. Bizim önümüze çıkan tablo şudur; 15 yaş altı gebeliklerde kanunen bildirmek zorundayız. Onların tamamı bildirilmiş.15 yaş üstü 18 yaş altı gebeliklerde cebir, şiddet, başka türlü baskılar söz konusuysa bunların bildirimi zorunlu. Diğerleri şikayete tabi konulardan. Dosyalarımızda tüm evraklar tamamlanmış. Biz de ona göre karar vermişiz" dedi.

"KİM NE KADAR SORUMLUYSA KARŞILIĞINI GÖRÜR" 

"Bizim verdiğimiz karar idari karar" diyen Şahin, "Yasa gereği bu kararımız hem taraflar hem de savcılarımız tarafından bölge idare mahkemelerine itirazen götürülür. Orada incelenir. Bizim verdiğimiz karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor. Oradan çıkan sonuca göre bir daha bir hukuki bir nitelik kazanacaktır. Ya bizim kararımız onanacak ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır. Dün savcılık da açıkladı. Konunun resen memur yargılama hukukuna tabi olmadığını düşünerek Ekim ayında soruşturma açmış durumda. Devletimiz idarisiyle yargısıyla bir bütündür.  Devletimizin en yetkili organı yargı harekete geçmiş durumda. Kamuoyunda söyle bir  algı oluşmasın; Bunların takibi yapılmıyor, peşi bırakılıyor. İnsanlar görevlerini yapmıyor. Hayır. Dosyalara baktığınızda arkadaşlar gayretle görev yapmaya çalışmışlar. Bir takım eksik, yanlış varsa kendi süreci içinde yapılır. Kim ne kadar sorumluysa karşılığını görür" yanıtını verdi.

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