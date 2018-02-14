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14.02.2018 10:45

CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın

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CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın
İstanbul Yeşilköy'deki  CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın çıktı.

 Avrasya Boat Show'un devam ettiği fuar merkezinin 4. holünde saat 05.00 sıralarından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyei polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. 

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YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yangınla ilgili fuarcılık şirketinden yapılan açıklamada, yangının elektrik aksamından çıktığının tahmin edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Bu sabah saatlerinde CNR EXPO'da yapılan CNR Avrasya Boat Show'da katılımcılardan birisinin standındaki elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevlenme yangına dönüşmeden kısa sürede söndürüldü. Sadece katılımcının alanında bulunan  bir jet skinin etkilendiği olayda, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı" denildi

 

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