CNN Türk'ün mutlu günü!

Beste Uyanık ile Emir Ali Kapukaya, Esma Sultan Yalısı’ndaki düğünle evlendi.

İş, siyaset ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri, CNN Türk spikeri Beste Uyanık ile iş insanı Emir Ali Kapukaya’nın Esma Sultan Yalısı’ndaki düğünlerinde bir araya geldi.

Beste Uyanık ile Emir Ali Kapukaya, geçtiğimiz gün Esma Sultan Yalısı’nda evlendi. Uyanık ve Kapukaya aileleri, konukları orkide ve güllerle süslü salonun kapısında karşıladı.

Beste Uyanık’ın Vakko Haute Couture gelinlik, Emir Ali Kapukaya’nın da Papillone Bespoke damatlık giydiği törende çiftin nikâh şahitliklerini Yasemin Erdem, Gökseli Cengiz, Seda Bilen, İzzet Garih, Samir Bayraktar ve Cengiz Emiroğlu yaptı. Beste Uyanık ve Emir Ali Kapukaya, balayını Kenya ve Tanzanya’da geçirecek.

