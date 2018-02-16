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17.02.2018 00:20

CNN Türk, Emin Çapa'nın işine neden son verdi?

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CNN Türk, Emin Çapa'nın işine neden son verdi?
Kasım 1999'dan bu yana CNN Türk çatısı altında görev yapan ve bir dönem kanalın Ekonomi Müdürlüğü'nü de üstlenen Emin Çapa ve ekibiyle yolların ayrıldığı öğrenildi.

Kasım 1999'dan bu yana CNN Türk çatısı altında görev yapan ve bir dönem kanalın Ekonomi Müdürlüğü'nü de üstlenen Emin Çapa ve ekibiyle yolların ayrıldığı öğrenildi.

İrfan Değirmenci'nin yerine kısa bir süre Kanal D Sabah Haberleri'ni sunan Çapa, ardından yeniden CNN Türk'e dönerek "Dünyanın 1001 Hali" isimli programı sunmaya başlamıştı.

Medyatava’nın haberine göre Emin Çapa ile program ekibinde görev yapan 3 çalışanla tasarruf tedbirleri gereği yolların ayrıldığı belirtiliyor.

EMİN ÇAPA KİMDİR

1967, İzmit doğumlu olan Emin Çapa, İstanbul Üniversitesi’nin gazetecilik bölümünde okudu. Ekonomik entegrasyon teorileriyle ilgilendi. Üniversiteye başladığı sene Hürriyet’te stajyer olarak çalışmaya başladı.

Ardından Tempo Dergisi’nde ilk kez kadrolu ekonomi muhabiri oldu. Türkiye’nin ilk özel radyolarından Genç Radyo’nun kurucuları arasında yer aldı. İşçi-işveren konularına olan ilgisi nedeniyle kısa bir süre TİSK’te çalıştı ve toplu sözleşme pazarlıklarıyla ilgilendi. Sabah Gazetesi’nde 5 sene ekonomi muhabirliği ve Endüstriyel Ilişkiler üzerine haftalık köşe yazıları yazdı. Ardından TÜSİAD’da Muharrem Kayhan ve Erkut Yücaoğlu döneminde Başkan Danışmanı olarak çalıştı.

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