Çiseli Şelalesi'nde 'HES istemiyoruz' eylemi

Ordu'da bulunan Çiseli Şelalesi'nin de yer aldığı Çukur Deresi üzerine yapımına başlanan hidroelektrik santraline bölge halkı ve çevreciler tepki gösterdi.

Ali YAZAN / ORDU, (DHA)- Altınordu ilçesi Karaolum Mahallesi Kısık Kumlugöl Kanyonu'nda bulunan Çiseli Şelalesi'nin de yer aldığı Çukur Deresi üzerine HES yapımına başlanması, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çevreciler ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Çiseli Şelalesi önünde pankartlarla eylem yapan grup adına açıklama yapan Karaoluk Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Aslan, "Projenin inşaatı daha yeni başladı, bittiğinde ve HES çalışmaya başladığında burada yaşamanın imkanı kalmayacak, burası artık bizim mahallemiz olmaktan çıkacaktır. Doğa bir bütündür, derenin suyunu alırsanız, orada balık da olmaz, bitki de olmaz. Derenin etrafındaki hayat biter. Bizler de biteriz" dedi.