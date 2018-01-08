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08.01.2018 19:10

'Çipras ziyaret edecek' iddiası Sahil Güvenlik'i alarma geçirdi

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'Çipras ziyaret edecek' iddiası Sahil Güvenlik'i alarma geçirdi
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Kardak kayalıklarına geçeceği yönündeki haberlerden sonra bölgede önlem alan Türk güvenlik güçlerinin bekleyişi sürüyor.

Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla),  (DHA)- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, geçen cumartesi günü, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına geleceği haberleri Yunan basınında yer aldı.

 

Türk sahil güvenlik ekipleri ile savaş gemileri bölgede önlem aldı. Çipras, kayalıklara gelmezken, 1 Türk sahil güvenlik botu bölgede bekleyişe başladı. Bu sabah, kayalıklara yanaşmak isteyen Yunan savaş gemisi ile sahil güvenlik botuna, bu Türk sahil güvenlik botu engel oldu.

Türk askerleri, 10 metre yakından seyrettiği kayalıklara Yunan askerlerini yanaştırmadı. Bölgede Türk ve Yunan botlarının birbirlerine yarım mil arayla ve karşılıklı bekleyişi sürüyor.

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