Cinsel taciz ile suçlanan Hollywood yapımcısına dava

Weinstein, şirketindeki kadın çalışanlara “defalarca ve ısrarcı biçimde” cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

ABD’de New York Başsavcısı Eric Schneiderman, cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya olan Hollywood Yapımcısı Harvey Weinstein ve şirketine kadın çalışanları yaygın cinsel taciz, tehdit ve ayrımcılıktan koruyamadığı suçlamasıyla dava açtı.

Schneiderman’ın hazırladığı dava dosyasında Weinstein, şirketindeki kadın çalışanlara “defalarca ve ısrarcı biçimde” cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

Davanın, Weinstein şirketinin satılmasının an meselesi olduğu yönündeki haberler üzerine açıldığı, böyle bir satışın kurbanlara tazminat ödenmesinin önünü kesebileceği belirtildi.

Dosyada, “Şikayetimizde ifade edildiği üzere, Weinstein şirketi, kadın çalışanlarını yaygın cinsel taciz, tehdit ve ayrımcılıktan koruyamayarak New York yasalarını defalarca ihlal etmiştir” ifadesine yer verildi.

‘Yaptıkları suç değil' savunması

Weinstein’ın Avukatı Ben Brafman ise müvekkiline yöneltilen birçok suçlamanın dayanağı olmadığını savundu. Brafman, Weinstein’ın kusurlu davranışlarının bulunduğunu, öte yandan bunların “Kesinlikle suç teşkil etmediğini” ileri sürerek soruşturmanın sonunda müvekkilinin, film endüstrisinde herhangi bir yöneticinin yaptığından çok daha fazla kadını kilit pozisyonlara getirdiğinin anlaşılacağını söyledi. Weinstein ve Aktör Kevin Spacey’in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood’u sarsmıştı.

Aralarında ünlü aktrislerin bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood film akademisiyle ilişiği kesilmişti.