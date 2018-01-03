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03.01.2018 03:35

Cinsel organına taktığı yüzüğü çıkaramayınca yardımına itfaiye koştu

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Cinsel organına taktığı yüzüğü çıkaramayınca yardımına itfaiye koştu
İngiltere'de, cinsel organına taktığı yüzüğü çıkaramayan gencin yardımına doktor ve hemşirelerin ardından itfaiye yetişti.

İngiltere'de yılbaşı gecesi kız arkadaşı ile ilişkiye giren adam, cinsel organına taktığı yüzük cinsel organına sıkışınca hastaneye kaldırıldı.

10 İTFAİYE GÖREVLİSİ GELDİ

Doktor ve hemşirelerin tüm çabalarına rağmen yüzük sıkıştığı yerden çıkarılamayınca hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. 10 kişiden oluşan iki itfaiye ekibi altı saatlik bir uğraştan sonra yüzüğü çıkarmayı başardılar.

İKİ EKİP 6 SAAT ÇALIŞTI

Suffolk bölgesi itfaiye ve kurtarma ekipleri adına açıklama yapan yetkili, hastanede doktorların cinsel organa sıkışan tel halkayı çıkaramadıkları için kendilerinden yardım istediklerini söyledi. Bunun üzerine hastaneye gönderilen iki ekibin altı saatlik çalışma sonrasında cinsel organdaki yüzüğün hassas aletler ile küçük parçalara ayrılarak çıkarıldığını söyledi.

İNGİLTERE'DE GÜNÜN HABERİ OLDU

Yetkili, adamın yaralanıp yaralanmadığı veya herhangi bir ameliyat geçirip geçirmeyeceği hakkında bilgi vermedi. İngiltere'de son yıllarda sıkça karşılaşılan bu durumla ilgili itfaiye 3 yıl önce bilgilendirici bir video yayınlamıştı. Olay, İngiltere'de günün en çok konuşulan haberi oldu.

Haberler.com/Dış Haberler

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