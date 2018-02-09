'Cinsel gücü artırıcı ilaç' operasyonu: 59 gözaltı

Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen cinsel gücü artırıcı 58 bin 279 ürün ile 500 gram toz ele geçirdi.

Ankara polisi, çağrı merkezi kurarak, gümrük kaçağı cinsel gücü artırıcı ilaçları satanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 52'si kadın 59 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, cinsel gücü artırıcı 58 bin 279 ürün ile 500 gram toz ele geçirdi.

Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda, Yasin E. ve İsmail E. isimli kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen gümrük kaçağı cinsel gücü artırıcı hap ve benzeri ürünleri çağrı merkezi aracılığıyla satıp, çeşitli şehirlere gönderdiği tespit edildi. Şüphelilerin, ayrıca çağrı merkezi üzerinden kısa mesaj yoluyla müşteri aradığı, gönderilen mesajlara dönüş yapan müşterilerin de çağrı merkezinde çalışan kadınlar ile cinsel içerikli konuşmalara dahil edilerek, ürünlerin satışının sağlandığı belirlendi.

Polis ekipleri, 6 iş yerine ve 2 depoya eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, gümrük kaçağı cinsel gücü artırıcı 58 bin 279 ürün ile 500 gram toz madde ele geçirdi. Düzenlenen operasyonlarda, 52'si kadın 59 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.