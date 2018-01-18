Çin'in 2017 yılında ne kadar büyüdüğü belli oldu

Çin'in ekonomisi 2017 yılında hükümetin büyüme hedefini aştı.

(DHA) - Çin'in ekonomisi 2017 yılında, hükümetin yüzde 6.5 olan hedefini aşarak yüzde 6.9 büyüdü.

Çin ekonomisi 2010 yılından beri ilk kez bir önceki yıldan hızlı büyüme 2017 yılında yaşandı. Analistler, Pekin'in hava kalitesini artırma ve dış borçlarını kapatma politikasına bağlı olarak ekonomik büyümenin 2018'de daha düşük olacağını öngörüyorlar.

Küresel ekonominin önemli bir parçası olan Çin ekonomisinin büyümesi yatırımcıları sevindirirken, Çin'in Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) rakamlarının, yayınlanan resmi rakamlardan daha düşük olduğuna ilişkin yorumlar da yükseliyor.

Çin'in büyüme verisini "gerçekçi bulmayan" bazı analistler, Çin'in özerk bölgesi İç Moğolistan ve büyük sanayi kenti Tianjin yönetimlerinin, 2016 yılında ekonomik verileri "abartıklarına" eleşken tartışmaları da anımsatıyorlar. (Grafik)