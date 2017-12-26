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26.12.2017 23:10

Çin'de 'Köpek Trump' Yılı

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Çin'de 'Köpek Trump' Yılı
Köpek Yılı'na hazırlanan Çinliler, Trump'ın da Köpek Yılı'nda doğmuş olmasını fırsata çeviriyor.

Çin takvimine göre 2018 köpek yılı olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın 1946'da, yani Köpek Yılı'nda doğmuş olması Çinlilerin gözünden kaçmadı.

PARMAĞI KALKIK KÖPEK

Çinliler iple çektikleri 16 Şubat 2018'de başlayacak köpek yılı için şimdiden Trump üzerinden kampanya yürütüyor. Çin'in kuzeyindeki Şensi bölgesinin Taiyuan kentindeki bir AVM, Noel ağaçlarının ortasına devasa bir Trump heykeli oturttu. Ama heykel köpek şeklinde. Tabii Trump'ın simgesi haline gelen saç şekli, tartışmalarda havaya kalkan işaret parmağı ve kırmızı kravatı eksik olmadan.

EMSAL TRUMP 

Anlaşılan Çinli girişimciler Trump'ı epey bereketli buluyor. Aynı AVM, geçen yıl horoz yılı olması vesilesiyle binanın dışına devasa bir horoz Trump heykeli kondurmuştu. Önceki ABD başkanlarının Çin takviminin zodyak hayvanına göre resmedilmesi gibi bir gelenek yoktu.

 

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