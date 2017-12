Çin'de 'Köpek Trump' Yılı

Çin takvimine göre 2018 köpek yılı olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın 1946'da, yani Köpek Yılı'nda doğmuş olması Çinlilerin gözünden kaçmadı.

PARMAĞI KALKIK KÖPEK

Çinliler iple çektikleri 16 Şubat 2018'de başlayacak köpek yılı için şimdiden Trump üzerinden kampanya yürütüyor. Çin'in kuzeyindeki Şensi bölgesinin Taiyuan kentindeki bir AVM, Noel ağaçlarının ortasına devasa bir Trump heykeli oturttu. Ama heykel köpek şeklinde. Tabii Trump'ın simgesi haline gelen saç şekli, tartışmalarda havaya kalkan işaret parmağı ve kırmızı kravatı eksik olmadan.

EMSAL TRUMP

Anlaşılan Çinli girişimciler Trump'ı epey bereketli buluyor. Aynı AVM, geçen yıl horoz yılı olması vesilesiyle binanın dışına devasa bir horoz Trump heykeli kondurmuştu. Önceki ABD başkanlarının Çin takviminin zodyak hayvanına göre resmedilmesi gibi bir gelenek yoktu.

Welcome the #TrumpDog: A giant dog figure sporting Trump's hairdo and gesture is seen outside a shopping mall in downtown Taiyuan, capital of Shanxi Province, heralding the upcoming Year of the Dog. US President Trump was born in 1946 in the Year of the Dog. pic.twitter.com/SwbIZrKrmN