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18.01.2018 00:15

Çin kulüpleri Negredo için fiyat yükseltti

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Çin kulüpleri Negredo için fiyat yükseltti
Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'ya Çin kulüplerinin ilgisi sürüyor.

FOTOMAÇ - Cenk Tosun'u rekor ücrete İngiltere'ye satan, birçok oyuncusu için de teklif alan Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'ya da kanca atıldı. İlk devrenin sonuna doğru performansını artıran İspanyol yıldıza Çin kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol golcü için 7 milyon Euro'luk teklif geldiği öne sürülmüştü. Alınan son bilgilere göre bu rakam 9 milyon Euro'ya yükselmiş durumda.

Fakat Cenk Tosun'u Everton'a satan yönetimin Negredo'nun transferine sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. 

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