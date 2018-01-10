Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanı buz tutunca atlı kızaklarlarla yapılan tur yoğun ilgi görüyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, kış mevsiminde yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü, bugünlerde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Tekin Akçay (45), göle gelen turistleri söylediği türküler eşliğinde kişi başı 25 liradan atlı kızağı ile gezdiriyor