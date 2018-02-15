  • BIST 116.226
  • Altın 164,040
  • Dolar 3,7691
  • Euro 4,7045
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
15.02.2018 23:40

Çikolata devi zor durumda!

»
Çikolata devi zor durumda!
Bir süredir zor durumda kaldığı basına yansıyan Nestlé'nin L'Oreal hisselerini satıp satmayacağı gündeme geldi.

İsviçre merkezli gıda üreticisi Nestlé, satış hedefleri konusunda sıkıntı yaşıyor. 2016'daki büyümesi yüzde 3,2 olan Nestlé'nin, Independent'ın haberine göre organik satış büyümesi 2017'de analist beklentilerinin altında kalarak yüzde 2,4 oldu.

Döviz kuru ve satın alma etkilerinden arındırılmış olan bu büyüme rakamı 1990 ortalarından bu yana en zayıf büyüme rakamı olarak adlandırılıyor.

L'OREAL HİSSELERİ SATILACAK MI?

Nestlé hissedarlarından Amerikalı ünlü yatırımcı Daniel Loeb'in Nestlé'den L'Oreal hissesini satmayı gündeme getirdiği basına yansımıştı. Nestlé, 2014 yılında yaklaşık yüzde 8 oranındaki hisseleri 6.5 milyar euro karşılığında Fransız firmasına geri satmış ve L'Oreal yönetim kurulundaki temsilci sayısı bir kişi düşerek 2'ye inmişti.

ŞEKERLEME İŞİNDEN ÇIKTI

Yüzde 5-6 aralığında organik büyüme hedefi bulunan Nestlé 5. kez hedefi kaçırırken geçen yıl Alman sağlık şirketi Fresenius'tan transfer ettiği CEO'su Mark Schneider, "Avrupa ve Asya'daki satışlar cesaret verici ancak Kuzey Amerika ve Brezilya pazarları zor görünmeye devam ediyor." dedi.

Nestlé, 2017'nin Haziran ayında ABD'deki şekerleme işini Butterfinger, BabyRuth and 100Grand markalarıyla İtalyan Ferrero'ya 2,8 milyar dolara satmıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik sigortasında yeni dönem!15 Şubat 2018 Perşembe 12:01
  • “Patates depoda çürümek üzere, teşvik ne zaman?”15 Şubat 2018 Perşembe 10:49
  • SON DAKİKA: İşsizlik rakamları açıklandı!15 Şubat 2018 Perşembe 10:03
  • JP Morgan'dan Türkiye açıklaması15 Şubat 2018 Perşembe 09:27
  • Emekliler dikkat! O paralar toplu iade ediliyor15 Şubat 2018 Perşembe 08:58
  • Dolar güne nasıl başladı?15 Şubat 2018 Perşembe 08:48
  • Altın uçuşa geçti!15 Şubat 2018 Perşembe 08:40
  • Ali Sabancı'ya Fransa’nın en prestijli nişanı15 Şubat 2018 Perşembe 02:43
  • MTV'de kritik düzenleme14 Şubat 2018 Çarşamba 20:12
  • ‘Booking.com’dan dönüş sinyali14 Şubat 2018 Çarşamba 19:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti