Çikolata devi zor durumda!

Bir süredir zor durumda kaldığı basına yansıyan Nestlé'nin L'Oreal hisselerini satıp satmayacağı gündeme geldi.

İsviçre merkezli gıda üreticisi Nestlé, satış hedefleri konusunda sıkıntı yaşıyor. 2016'daki büyümesi yüzde 3,2 olan Nestlé'nin, Independent'ın haberine göre organik satış büyümesi 2017'de analist beklentilerinin altında kalarak yüzde 2,4 oldu.

Döviz kuru ve satın alma etkilerinden arındırılmış olan bu büyüme rakamı 1990 ortalarından bu yana en zayıf büyüme rakamı olarak adlandırılıyor.

L'OREAL HİSSELERİ SATILACAK MI?



Nestlé hissedarlarından Amerikalı ünlü yatırımcı Daniel Loeb'in Nestlé'den L'Oreal hissesini satmayı gündeme getirdiği basına yansımıştı. Nestlé, 2014 yılında yaklaşık yüzde 8 oranındaki hisseleri 6.5 milyar euro karşılığında Fransız firmasına geri satmış ve L'Oreal yönetim kurulundaki temsilci sayısı bir kişi düşerek 2'ye inmişti.

ŞEKERLEME İŞİNDEN ÇIKTI



Yüzde 5-6 aralığında organik büyüme hedefi bulunan Nestlé 5. kez hedefi kaçırırken geçen yıl Alman sağlık şirketi Fresenius'tan transfer ettiği CEO'su Mark Schneider, "Avrupa ve Asya'daki satışlar cesaret verici ancak Kuzey Amerika ve Brezilya pazarları zor görünmeye devam ediyor." dedi.



Nestlé, 2017'nin Haziran ayında ABD'deki şekerleme işini Butterfinger, BabyRuth and 100Grand markalarıyla İtalyan Ferrero'ya 2,8 milyar dolara satmıştı.