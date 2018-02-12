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12.02.2018 09:20

Cihaner’e kumpas kuran savcı aile boyu ‘ByLock’çu çıktı!

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Cihaner’e kumpas kuran savcı aile boyu ‘ByLock’çu çıktı!
CHP’li İlhan Cihaner’i, Erzincan Başsavcısı olduğu dönemde gözaltına aldıran eski savcı Osman Şanal’a FETÖ üyeliğinden dava açıldı. İddianamede Şanal’ın kardeşlerinin ByLock kullanıcısı olduğu vurgulandı.

ASUMAN ARANCA - SÖZCÜ - Kumpasçı eski savcı hakkındaki iddianame tamamlandı. Erzurum'da görevli eski Savcı Osman Şanal, Erzincan Cumhuriyet eski Başsavcısı, CHP Milletvekili İlhan Cihaner'e yönelik operasyonla gündeme gelmişti. Özel yetkileri olan Şanal, Şubat 2010'da Cihaner'i makam odasını basarak gözaltına aldırmıştı. Şanal hakkında FETÖ üyeliğinden dava açıldı.

“FETÖ İÇİN ÇALIŞTI”

İddianamede ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Şanal için, “Erzurum'da hukuka aykırı iş ve işlemler yaptığı, soruşturmalar yürüttüğü, kişileri gerçek dışı beyanlar vermeye zorladığı” değerlendirmesi yapıldı. Şanal'ın yanı sıra, iki erkek kardeşinin de ByLock programı kullandığı anlatılan iddianamede, “Şüphelinin Fetullahçı silahlı terör örgütünün ideolojisini, amaçlarını, faaliyetlerini benimsediği ve örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği” vurgulandı.

YIL: 2010... BAŞSAVCININ ODASINI BASMIŞTI FETÖ sanığı eski savcı Osman Şanal, Şubat 2010'da “Erzincan Ergenekonu” diye bilinen kumpas davası bahanesiyle İlhan Cihaner'in odasını basmıştı. Cihaner tutuklanmıştı.

YIL: 2010… BAŞSAVCININ ODASINI BASMIŞTI
FETÖ sanığı eski savcı Osman Şanal, Şubat 2010'da “Erzincan Ergenekonu” diye bilinen kumpas davası bahanesiyle İlhan Cihaner'in odasını basmıştı. Cihaner tutuklanmıştı.

İddianamede ifadesine yer verilen eski savcı “Keneci” Bayram Bozkurt ise Erzincan Ergenekon'u davasında “Efe” ismiyle nasıl gizli tanık olduğunu anlattı. Bozkurt, Şanal'ın kendisinden tanıklık yapmasını istediğini belirterek şunları söyledi:

“BENİ RAHATSIZ ETTİ”

“Şanal'ın tavrı bende rahatsızlık yarattı. Bunun üzerine daha önceden tanıştığım AKP Milletvekili Yaşar Karavel'e gittim. O da beni Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya götürdü. Yazıcı'ya, Şanal'ın beni tanık olarak dinlemek istediğini, bundan tedirginlik duyduğumu söyledim. Karayel ve Yazıcı bana ifade vermemin bir sıkıntı yaratmayacağını, Türkiye'nin darbeler ve muhtıralar ülkesi olduğunu, 3. Ordu Komutanlığı'ndaki seminerin, darbeye yönelik olma ihtimaline karşı, tanıklık yapmamın hayırlı olacağını söylediler. Erzurum'a giderek Osman Şanal'a ifade verdim. Daha önceden bir saldırıya maruz kaldığım için de Şanal benim gizli tanık olarak ifade vermemin daha iyi olacağını söyledi. Bunun üzerine gizli tanık ‘Efe' rumuzu ile ifade verdim.”

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