  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
03.02.2018 15:55

Cihaner ve Böke'nin tüzük hamlesinde flaş gelişme

»
Cihaner ve Böke'nin tüzük hamlesinde flaş gelişme
Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Orhan Sarıbal, Niyazi Nefi Kara ve Ali Şeker tarafından hazırlanan tüzük değişiklik önergesi yeterli imzayla Divan’a verildi.

"Gelecek için" sloganıyla milletvekilleri Parti Meclisi'nde demokratik temsilin güçlendirilmesini, antidemokratik blok liste uygulamasının kaldırılmasını önerdiklerini aktardı.

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kılıçdaroğlu'nun açış konuşmasından sonra gündemi okudu. Büyükerşen CHP Tüzüğü'nün 54'üncü maddesini anımsatarak, "Kurultay gündemi ilan edildikten sonra 15 gün içinde bir değişiklik önergesi gelmediğini" vurguladı. Ve gündemi mevcut haliyle oya sundu. Böylelikle, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke ve arkadaşlarınca yeterli imzayla Divan'a sunulan üç maddelik tüzük değişikliği önergesi işleme alınmadı. Bu arada PM ve YDK üyelerinin seçiminin çarşaf liste esasına göre yapılması da kesinleşti.

23-011.jpg

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurultayda rekor imza! Kılıçdaroğlu ve İnce'ye imza veren sayısı...03 Şubat 2018 Cumartesi 13:25
  • CHP kurultayında boş koltuk detayı! Kime ayrıldığı belli oldu03 Şubat 2018 Cumartesi 13:20
  • Cihaner ve Böke'nin tüzük hamlesinde flaş gelişme03 Şubat 2018 Cumartesi 13:12
  • Kılıçdaroğlu'ndan flaş Suriye çıkışı ve partililere 6 görev03 Şubat 2018 Cumartesi 12:40
  • Ümit Kocasakal ve Eminağaoğlu yeterli imzayı toplayabildi mi?03 Şubat 2018 Cumartesi 12:37
  • Muharrem İnce'nin tüzük değişikliği kararı belli oldu03 Şubat 2018 Cumartesi 12:27
  • Kılıçdaroğlu hedefindeki belediyeleri açıkladı03 Şubat 2018 Cumartesi 12:21
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen Sevr'i mi özledin?03 Şubat 2018 Cumartesi 12:14
  • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan ilk kareler03 Şubat 2018 Cumartesi 11:45
  • CHP Kurultayı'nı yönetecek Divan Başkanı belli oldu03 Şubat 2018 Cumartesi 11:22
    • FOTO GALERİ
    • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan yeni kareler
    • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan ilk kareler
    • İnanılmaz görüntü! El ve ayaklarından ağaç çıkıyor
    VİDEO GALERİ
    • Darmık Dağı ele geçirildi
    • Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
    • Seren Serengil cezaevine böyle gitti
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti