Cihaner ve Böke'nin tüzük hamlesinde flaş gelişme

Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Orhan Sarıbal, Niyazi Nefi Kara ve Ali Şeker tarafından hazırlanan tüzük değişiklik önergesi yeterli imzayla Divan’a verildi.

"Gelecek için" sloganıyla milletvekilleri Parti Meclisi'nde demokratik temsilin güçlendirilmesini, antidemokratik blok liste uygulamasının kaldırılmasını önerdiklerini aktardı.

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kılıçdaroğlu'nun açış konuşmasından sonra gündemi okudu. Büyükerşen CHP Tüzüğü'nün 54'üncü maddesini anımsatarak, "Kurultay gündemi ilan edildikten sonra 15 gün içinde bir değişiklik önergesi gelmediğini" vurguladı. Ve gündemi mevcut haliyle oya sundu. Böylelikle, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke ve arkadaşlarınca yeterli imzayla Divan'a sunulan üç maddelik tüzük değişikliği önergesi işleme alınmadı. Bu arada PM ve YDK üyelerinin seçiminin çarşaf liste esasına göre yapılması da kesinleşti.