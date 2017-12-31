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31.12.2017 14:05

Çiğ köfte ve çorba tarifi için 112'yi aradılar

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Çiğ köfte ve çorba tarifi için 112'yi aradılar
Şanlıurfa'da, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne bu yıl yapılan 4 milyon 745 bin çağrıdan yüzde 98'ine denk gelen 4 milyon 653 bin 750'sini asılsız ihbar ve gereksiz aramalar oluşturdu.

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA) - İl Sağlık Müdürü Himmet Durgut, günde ortalama 13 bin çağrı alan merkezin çiğ köfte ve çorba tarifi için bile arandığını söyledi.

30 çağrı operatörünün 3 vardiya halinde çalıştığı ve 90 ambulansla hizmet verilen 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne, 2017 yılında günlük ortalama 13 bin çağrı geldi. Merkeze yıllık 4 milyon 745 bin çağrı gelirken, bunların 4 milyon 653 bin 750'sini asılsız ihbar ve gereksiz aramalar oluşturdu. Bu sayı ise çağrıların yüzde 98'ine denk geldi. Merkeze gelen asılsız ihbar ve gereksiz aramaların görevlileri zor durumda bıraktığı belirtildi.

'ÇİĞ KÖFTE VE ÇORBA İÇİN BİLE ARADILAR'

Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde Türkçe, Kürtçe ve Arapça hizmet verdiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Himmet Durgut, en büyük sıkıntılarının asılsız ihbar ve gereksiz aramalar olduğunu söyledi. Günde ortalama 13 bin çağrıdan 250'sinin asıl ihbar ve gereksiz aramalardan oluştuğunu kaydeden Durgut, "Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nin en büyük sıkıntısı, günlük olarak gelen 13 bin çağrıdan 250'si gerçek, diğerleri ise bizi ilgilendirmeyen çağrılardır. Bunlardan bazıları; yeni telefon alanlar, ilk önce 112 arayıp, ses kontrolü yapıyor. Bunun yanında küfreden, hakarete kadar bizi meşgul eden telefonlar geliyor. Hatta yemek tarifi için arayanlar oluyor. Geçen bir teyze, çorba tarifi için 112'yi aradı. Yine çiğ köfte yapmak için tarifi ve kullanılan malzemeyi soranlar oluyor.  Maalesef bu aramalar, bizim gerçek vakaya ulaşmamız engelleniyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Çünkü herkesin 112'ye ihtiyacı olabilir. Bu tür asılsız ihbarlarda bulunan vatandaşlarımıza ayrıca cezai işlemde uyguluyoruz" diye konuştu.

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