  • BIST 117.524
  • Altın 159,481
  • Dolar 3,7666
  • Euro 4,5380
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -2 °C
03.01.2018 03:35

Çiftlik Bank paralarının nereye kaçırıldığı belli oldu!

»
Çiftlik Bank paralarının nereye kaçırıldığı belli oldu!
Gerçekleştirilen araştırma doğrultusunda saadet zincirine benzetilen Çiftlik Bank'ın hesaplarındaki paraları kendi hesabına aktardıkları tespit edildi.

İnternet kullanıcılarına düşük yatırımlarla birlikte yüksek gelir vaat eden Çiftlik Bank isimli servis, internet üzerinden hayvancılık oynamanızı ve kendi çiftliğinizi kendinizin oluşturmasını sağlıyordu. Sanal olarak alınan tavuk ve diğer hayvanların reel olarak satın alındığı belirtilirken, hayvanlarınızı hatta belli süre içerisinde kendinizin yemlemesi gerekiyordu.

Ancak bu sistemin saadet zinciri olarak isimlendirilen sistemlerle benzerlik taşıdığı nedeniyle Çiftlik Bankhizmeti sorgulanmaya başlanılırken, alınan kararla birlikte sistemin güvensiz olduğu ve gün gelince kişileri zarara uğratabileceği iddia edilmişti. Talep edilen paranın KKTC'de kurulan Fame Games isimli bir şirkete gönderildiği belirtilirken, daha sonra ise bu paranın şirketin kurucusu olan Mehmet Aydın isimli kişinin şahıs hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Konuyla ilgilenen Sermaye Piyasası Kurulu www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr  adresleri üzerinde gerçekleştirdiği inceleme de, Çanakkale Dora Gıda ve Fame Game Software şirketinin faaliyetleri incelenerek bir rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda 2016 ile 2017 yılı arasında 77 bin 843 kişiden toplamda 511.7 milyon TL yatırım toplanıldığı ve 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yapıldığı raporlandı. Kalan 113.4 milyon TL'lik bölümün Kuzey Kıbrıs'a aktarıldığı tespit edilirken, diğer ödeme sistemleri ile de 120 milyon TL'lik rakamın toplandığı tespit edildi.

SPK, Çiftlik Bank’ın vaatler ile para toplamasının Tüketici Kanunu’nca yasaklanan piramit satış sistemine benzediğini ve üyelerin ileride mağdur olabileceğini dikkate alarak nitelikli dolandırıcılık maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunulmasına karar vermişti.

Bugün ise firmadan tıplanan paraların kısmi olarak şirketin CEO'su olarak görülen Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldığı tespit edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CIA yetkilisi: Facebook, ABD ve İsrail'in kara listelerine göre hesap yasaklıyor02 Ocak 2018 Salı 21:38
  • Steam'de 2017'nin en çok satan oyunları açıklandı02 Ocak 2018 Salı 18:31
  • 'Kara delik' araştırmasında ilginç sonuç! İlk kez gözlemlendi02 Ocak 2018 Salı 15:05
  • Apple'dan dev yatırım: O şirketi satın alırsa...02 Ocak 2018 Salı 10:30
  • 2018'de 'göğe bakalım'02 Ocak 2018 Salı 04:28
  • Chrome OS'nin en büyük sorunu tarihe karışıyor02 Ocak 2018 Salı 01:49
  • Dikkat! VPN kullananlara çok önemli uyarı02 Ocak 2018 Salı 01:43
  • Anti darwinist profesör Celal Şengör'ü topa tuttu01 Ocak 2018 Pazartesi 21:27
  • 2018 yılında çıkacak akıllı telefonlar ve özellikleri01 Ocak 2018 Pazartesi 15:27
  • Dünya bunu konuşuyor...30 Aralık 2017 Cumartesi 23:10
    • FOTO GALERİ
    • Her yere fotoğrafını yapıştırıyorlar
    • Ailece karar verdiler, mankenlere benzediler
    • Mutluluk hakkında yanlış bildiğimiz 10 şey
    VİDEO GALERİ
    • Maltepe'de baba dehşeti: İki kızını öldürüp...
    • Kasıklarına saklamış! Tam 520 gram
    • Hande Yener konserinde olay! Tekme tokat saldırdılar...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti