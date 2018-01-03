Çiftlik Bank paralarının nereye kaçırıldığı belli oldu!

Gerçekleştirilen araştırma doğrultusunda saadet zincirine benzetilen Çiftlik Bank'ın hesaplarındaki paraları kendi hesabına aktardıkları tespit edildi.

İnternet kullanıcılarına düşük yatırımlarla birlikte yüksek gelir vaat eden Çiftlik Bank isimli servis, internet üzerinden hayvancılık oynamanızı ve kendi çiftliğinizi kendinizin oluşturmasını sağlıyordu. Sanal olarak alınan tavuk ve diğer hayvanların reel olarak satın alındığı belirtilirken, hayvanlarınızı hatta belli süre içerisinde kendinizin yemlemesi gerekiyordu.

Ancak bu sistemin saadet zinciri olarak isimlendirilen sistemlerle benzerlik taşıdığı nedeniyle Çiftlik Bankhizmeti sorgulanmaya başlanılırken, alınan kararla birlikte sistemin güvensiz olduğu ve gün gelince kişileri zarara uğratabileceği iddia edilmişti. Talep edilen paranın KKTC'de kurulan Fame Games isimli bir şirkete gönderildiği belirtilirken, daha sonra ise bu paranın şirketin kurucusu olan Mehmet Aydın isimli kişinin şahıs hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Konuyla ilgilenen Sermaye Piyasası Kurulu www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresleri üzerinde gerçekleştirdiği inceleme de, Çanakkale Dora Gıda ve Fame Game Software şirketinin faaliyetleri incelenerek bir rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda 2016 ile 2017 yılı arasında 77 bin 843 kişiden toplamda 511.7 milyon TL yatırım toplanıldığı ve 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yapıldığı raporlandı. Kalan 113.4 milyon TL'lik bölümün Kuzey Kıbrıs'a aktarıldığı tespit edilirken, diğer ödeme sistemleri ile de 120 milyon TL'lik rakamın toplandığı tespit edildi.

SPK, Çiftlik Bank’ın vaatler ile para toplamasının Tüketici Kanunu’nca yasaklanan piramit satış sistemine benzediğini ve üyelerin ileride mağdur olabileceğini dikkate alarak nitelikli dolandırıcılık maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunulmasına karar vermişti.

Bugün ise firmadan tıplanan paraların kısmi olarak şirketin CEO'su olarak görülen Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldığı tespit edildi.