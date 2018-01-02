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02.01.2018 03:00

Chrome OS'nin en büyük sorunu tarihe karışıyor

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Chrome OS'nin en büyük sorunu tarihe karışıyor
2010 yılında piyasaya çıktığında beklentilerin oldukça uzağında kalan ama zaman geçtikçe Chromebook için yeni geliştirmeler kapıda. Son geliştirme ise çoklu görevlerle ilgili olacak.

Bildiğiniz üzere Chromebook'lar ülkemizde pek yaygın olmasa da, hem fiyatı hem de çalışma hızı ile Amerika pazarında iyiden iyiye ağırlığını hissettirir hale geldi. Özellikle cihazın hızlı şarj olması ve şarjının normal notebook'lara çok daha uzun süre dayanması cihazı calip kılıyor.

Bir süredir gelen güncellemeyle, Chromebook'larda Android aplikasyonlarını da çalıştırabilir hale gelmişti. Ancak gelen bu destek, beraberinde Android telefon ve tabletlerdeki bir dezavantajı da getirdi. Tıpkı Android'de olduğu gibi, aplikasyonlar arasında geçiş yaptığınızda diğer aplikasyon duraksıyor. Telefonlarda bu gayet mantıklı bir işleyiş; nitekim bu sayede hem arka plandaki uygulama sistem kaynaklarını sömürmüyor, hem şarj tasarrufu hem de aplikasyonların sorunsuz çalışması sağlanıyor.

Tabi ki Chromebook gibi bir cihazda ve Chrome OS gibi bir işletim sisteminde tüm bunların hiçbirine ihtiyaç yok. Bu yüzden Google, kullanıcıların bu şikayeti ile ilgili adım atmaya hazlanıyor. Google'ın şu an beta aşamasında olan güncellemede sunacağı bu multi-tasking sayesinde daha kullanışlı bir deneyim hedefleniyor. Önümüzdeki günlerde güncellemenin yayınlamasını bekliyoruz.

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