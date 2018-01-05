CHP'yi yasa boğan haber!

CHP'nin parlamentodaki deneyimli danışmanlarından Celal Özcan hayatını kaybetti.
Son olarak CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'la çalışan Celal Özcan, bir süredir tedavi görüyordu.
Özcan'ın cenazesi törenine ilişkin bilgiler şöyle:
6 Ocak Cumartesi günü (yarın) Saat: 11:00’de Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda (Şehit Cevdet Özdemir Mah. İğde Sok. No:24 Sokullu/Dikmen) yapılacak törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında defnedilecektir.
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