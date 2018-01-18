CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Samsun'da katıldığı toplantıda partisine yönelik tartışma yaratan açıklamalarda bulundu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Samsun'da katıldığı toplantıda partisine yönelik tartışma yaratan açıklamalarda bulundu.

Haber Gazetesi’nden Şükrü Berk Askar’ın haberine göre; CHP’li Orhan Sarıbal, “Atatürk döneminde dahi hiçbir zaman bu topraklarda laiklik ve demokrasi olmadı çizgileri hep askeri vesayet belirledi” dedi.

Sarıbal’ın “CHP'nin içinde askeri vesayetçiler var. Partimin de içinde bulunduğu askeri vesayeti ve bitmiş bir devleti savunma iradesi nedeniyle bu günleri yaşıyoruz” sözleri dikkat çekti.





O SÖZLER TARTIŞMA YARATTI

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’ten CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın açıklamalarına yanıt verdi.



Haber Gazetesi’nden Zerrin Somuncu’nun haberine göre; kişilerin anlayış ve bakış açılarının farklı olabileceğini söyleyen Zeybek, "İnsanların söyledikleriyle, partide böyle bir kanaat var demek doğru değil. Partinin ilke ve görüşleri, programları vardır, bu doğrultuda siyaset sürdürülür. Bir başkasının uçuk sözler söylemesi, partiyi fazla bağlamaz. O kendisine aittir. Partiye ait değil. Benim adıma bunlar doğru sözler değil. Bir gerçek var ki CHP'nin kadroları laik ve demokratik Cumhuriyetin gelişmesi için mücadele veriyor. Ben parti içerisinde askeri vesayet olduğunu düşünmüyorum, olsa bile o düşünceyi yok edebilecek güçteyiz. Zaten parti içerisinde öyle bir düşünce yaşayamaz" ifadelerini kullandı.

“BUNUN ANLAMI 'DEMOKRASİ YOK' DEMEK DEĞİLDİR”

Zeybek, Sarıbal'ın aynı etkinlikte "Atatürk döneminde dahi, hiçbir zaman bu topraklarda laiklik ve demokrasi olmadı" sözleriyle ilgili de şu açıklamalarda bulundu: "Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı ve CHP'nin tek başına iktidar olduğu dönemde demokrasi ülkemizde tam anlamıyla kurulamadı. Bu kurulamaz zaten. Ucu açıktır. Hak ve hürriyetlerle önünü ne kadar açarsanız o kadar güçlenebilir. Şu bir gerçektir, Cumhuriyet'in kurulmasıyla ülkemize demokrasi gelmeye başladı ama ilerleyen süreçte demokratik kazanımlarımız, 1960'ta, 1980'de ve 15 Temmuz'da kesintiye uğradı. 15 yıldır zaten laik ve demokratik kazanımlarımız geriye gidiyor. Bunun anlamı 'demokrasi yok' demek değildir."