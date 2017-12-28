  • BIST 113.058
  • Altın 158,433
  • Dolar 3,8105
  • Euro 4,5474
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara -1 °C
28.12.2017 12:05

CHP'lilere yerinde dönüşümü anlattı

»
CHP'lilere yerinde dönüşümü anlattı
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın öncülüğünde ziyaret eden CHP heyetine, 2009 yılından bu yana Kartal’da gerçekleştirdikleri ‘Yerinde Dönüşüm’ çalışmalarını anlattı.

Sunumda, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Keriş, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Av. Perihan Sevim, Şehir Plancısı ve TAK Kartal’ın kurucusu Faruk Göksu, çok sayıda Gebze Belediyesi Meclis Üyesi, Kartal Belediyesi birim müdürleri ile sivil toplum örgütü üyeleri hazır bulundu.

CHP Heyeti TAK Kartal’ı Dinledi

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, sunumdan önce CHP heyetini TAK (Tasarım Araştırma Katılım) Kartal ekibiyle tanıştırdı. Başkan Altınok Öz, burada misafirlerine uzun süre TAK Kartal ekibinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Başkan Altınok Öz daha sonra Proje Odası’nda 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar hakkında CHP heyetine bilgi verdi.

"44 bin 649 Kartallı Yeni Binasına Kavuştu”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ziyaretin devamında CHP heyetine yaklaşık 2 saat süren bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Altınok Öz, 2009 yılından bu yana Kartal’da gerçekleştirdikleri Yerinde Dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Altınok Öz, Türkiye’de yerinde dönüşümü en iyi yapan belediyenin Kartal Belediyesi olduğunu kaydederek şu ana kadar gerçekleşen çalışmalar sayesinde ilçede 44 bin 649 vatandaşın olası deprem riskinden kurtularak yeni binalarına kavuştuğunu söyledi. Başkan Altınok Öz, yine Türkiye’de ilk Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün Kartal Belediyesi tarafından kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Sunumun devamında, Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürü Gökhan Akbulut, ziyaretçilere ilçedeki yerinde dönüşüm çalışmaları hakkında detaylı olarak bilgi verdi. Sunumun sonunda ise CHP heyeti Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e yerinde dönüşüm hakkında merak ettiklerini sordu, Başkan Altınok Öz de misafirlerinin merak ettiği sorulara cevap verdi.

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da bir ilçede daha yılbaşı kutlamaları iptal edildi27 Aralık 2017 Çarşamba 15:27
  • Yurdakul:İBB'deki taşeron işçilerin durumu ne olacak?27 Aralık 2017 Çarşamba 14:00
  • Türkiye’nin en özel parkı kış mevsiminin de gözdesi27 Aralık 2017 Çarşamba 12:22
  • Apartman görevlilerine bisiklet eğitimi27 Aralık 2017 Çarşamba 11:54
  • Kadıköylü çocuklar 'Caz' yapacak27 Aralık 2017 Çarşamba 10:37
  • Sabiha Gökçen'de rekor! Bu sayıya ilk kez ulaşıldı27 Aralık 2017 Çarşamba 10:35
  • Maltepeli engellilerin yeni yıl keyfi27 Aralık 2017 Çarşamba 08:39
  • Kadıköylü kadınlardan yeni yıl hediyeleri27 Aralık 2017 Çarşamba 08:05
  • İsveç ve Sarıyer, Çocuk Hakları için bir arada26 Aralık 2017 Salı 22:02
  • Boğaziçi Köprüsü çıkışında zincirleme trafik kazası: 2 yaralı26 Aralık 2017 Salı 17:24
    • FOTO GALERİ
    • Ölmenin yasak olduğu yer!
    • Yok böyle dialog! Bu paylaşımlara çok güleceksiniz!
    • Yılbaşında hangi ülke ne yiyor?
    VİDEO GALERİ
    • Çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
    • Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı
    • Gözaltındaki çocuklara polis dayağı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti