CHP'lilere yerinde dönüşümü anlattı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın öncülüğünde ziyaret eden CHP heyetine, 2009 yılından bu yana Kartal’da gerçekleştirdikleri ‘Yerinde Dönüşüm’ çalışmalarını anlattı.

Sunumda, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Keriş, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Av. Perihan Sevim, Şehir Plancısı ve TAK Kartal’ın kurucusu Faruk Göksu, çok sayıda Gebze Belediyesi Meclis Üyesi, Kartal Belediyesi birim müdürleri ile sivil toplum örgütü üyeleri hazır bulundu.

CHP Heyeti TAK Kartal’ı Dinledi

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, sunumdan önce CHP heyetini TAK (Tasarım Araştırma Katılım) Kartal ekibiyle tanıştırdı. Başkan Altınok Öz, burada misafirlerine uzun süre TAK Kartal ekibinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Başkan Altınok Öz daha sonra Proje Odası’nda 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar hakkında CHP heyetine bilgi verdi.

"44 bin 649 Kartallı Yeni Binasına Kavuştu”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ziyaretin devamında CHP heyetine yaklaşık 2 saat süren bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Altınok Öz, 2009 yılından bu yana Kartal’da gerçekleştirdikleri Yerinde Dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Altınok Öz, Türkiye’de yerinde dönüşümü en iyi yapan belediyenin Kartal Belediyesi olduğunu kaydederek şu ana kadar gerçekleşen çalışmalar sayesinde ilçede 44 bin 649 vatandaşın olası deprem riskinden kurtularak yeni binalarına kavuştuğunu söyledi. Başkan Altınok Öz, yine Türkiye’de ilk Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün Kartal Belediyesi tarafından kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Sunumun devamında, Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürü Gökhan Akbulut, ziyaretçilere ilçedeki yerinde dönüşüm çalışmaları hakkında detaylı olarak bilgi verdi. Sunumun sonunda ise CHP heyeti Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e yerinde dönüşüm hakkında merak ettiklerini sordu, Başkan Altınok Öz de misafirlerinin merak ettiği sorulara cevap verdi.