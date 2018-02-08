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08.02.2018 15:05

CHP'li Yüceer'den Çaykur Genel Müdürü'ne tepki

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CHP'li Yüceer'den Çaykur Genel Müdürü'ne tepki
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer,Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun, 'kadın sporculara yardım etmek günahtır' sözlerine tepki göstererek bir basın açıklama yaptı.

CHP'li Yüceer'in basın açıklaması şöyle;

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun, 'kadın sporculara yardım etmek günahtır' sözleri ülkemizde kadına yönelik ayrımcılığın geldiği nokta açısından ibret vericidir.

İktidarın, kadın-erkek eşit değildir söylemlerinin taşıyıcısı her haddini bilmez kadına ayrımcılık yapma hakkını kendinde bulmaktadır.

Bu ayrımcılığa maruz kalan ise bu kez çayı toplayan, ağır sepetleri çay bahçelerinin dik yamaçlarından bir aşağı bir yukarı on yıllarca sırtında taşıyan Karadeniz’in emekçi kadınları olmuştur.

Bu çağ dışı zihniyet geçtiğimiz yıl da farklı bir şekilde tezahür etmiş, kadınlara çay fabrikalarının kapısını kapatarak, çay bahçesinde emek veren kadınların çay fabrikalarında çalışmasına yasak koymuştur. 

Çaykur her şeyden önce yağmur çamur demeden, güneşin en yakıcı halinde çayı toplayan, yetiştirilmesinden işlenmesine her kademesinde çaya emek veren kadınlarındır, kadını yok sayanların değil!

Genel Müdür de maaşını kadınların alın teriyle, emeğiyle almaktadır.

Kadın sporculara yardım etmenin günah olup olmadığına karar vermek kimsenin haddi değildir.

Ortada bir günah varsa, ayrımcılık yapılan kadınların çay bahçelerindeki emeklerinin yok sayılmasıdır.

Çay bahçesinde emeği olan kadın çalışma hayatında, sosyal hayatta, sporda da var olacaktır.

Kadın emeğini, kimliğini yok sayan, kadını dışlayan ve toplum dışına iten bu zihniyeti kınıyorum.

Bu gerici, yok sayıcı, ayrıştırıcı, çağ dışı zihniyete sahip o şahıs bir dakika bile o koltuğu işgal etmemelidir.
 

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