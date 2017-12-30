  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
30.12.2017 16:30

CHP'li Yılmaz'den çok önemli açıklamalar: ABD İran'a...

»
CHP'li Yılmaz'den çok önemli açıklamalar: ABD İran'a...
Partisinin il başkanlığı seçimi için Ardahan’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz İran'da ekonomik isteklerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterileri değerlendirirken, "Bu gösterilerin esasen sadece ülke içerisindeki olaylardan veya hayat pahalılığından kaynaklanmadığını anlamamız lazım. Türkiye'nin bu dönemde İran ile ilişkilerinde daha yakın konumda olması gerekir. Çünkü; bölgede, başlayacak  bu çalkantı bizim içimize de yansıyabilir" dedi.

Partisinin il başkanlığı seçimi için Ardahan’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'da görülen protesto gösterileriyle ilgili konuşan Öztürk Yılmaz, ABD'nin İran'a yönelik ambargo hazırlığında olduğunu söyledi. Bölgenin karışmasını istemediklerini aktaran CHP'li Yılmaz şunları söyledi: 

"ABD yönetiminin son dönemde özellikle İran’da, İran’ın nükleer konusunu gündeme getirdiğini ve İsrail ile bu konuda esasen görüşmelerinde de bu ülkeye dönük ambargo hazırlığında olunduğunu biliyoruz. Nükleer anlaşmanın iptal edilmesi gibi risk de mevcut. Böyle bir ortamda İran’da pahalılık gerekçesiyle bir anda gösteriler başladı. Bu gösterilerin esasen sadece ülke içerisindeki olaylardan veya hayat pahalılığından kaynaklanmadığını anlamamız lazım. Çünkü kentlere yayılmaya başladı. İran ile ilgili bir dış tasarruf olduğu belli. Tabii İran’ın kendi iç sorunlarının olduğunu da biliyoruz. Bölgemizin bu şekilde karışmasını istemiyoruz. Özellikle Türkiye’nin bu dönemde İran ile ilişkilerinde daha yakın bir konumda olması gerekir. Çünkü; bölgede, başlayacak  bu çalkantı bizim içimize de yansıyabilir.

Bunun küresel bir boyutunun olduğunu bilmeliyiz. Bu sadece İran kompleksinde bir konu değildir. İran’ın Ortadoğu'da özellikle varlığından rahatsız olan çevrelerin olduğunu biliyoruz ve İran’a karşı bir problemin oluştuğunu da biliyoruz. Ama bizim için önemli olan şudur; Türkiye olarak biz bölgemizde tekrar bir savaş tekrar bir iç savaş tekrar bir iç karışıklık istemiyoruz. Bu olayları da çok yakından takip ediyoruz. Ama bilmeliyiz ki özellikle İran’a dönük özellikle Trump yönetiminin bir yaklaşımı var. Bu olan olaylar da bundan bağımsız cereyan etmiyor diye düşünüyorum. Suriye konusu ve Irak’taki gelişmeler Yemen, keza en son Kudüs konusu ortamı iyice germişti. Böyle bir ortamda İran’ın iç bünyesinin ne kadar güçlü olduğunu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şu; onun da Irak’laşması yönünde bir eğilim olursa biz bundan ciddi bir rahatsızlık duyarız. Çünkü komşumuz ve yansımaları Irak’dan daha fazla olur diye düşünüyorum."

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Gazetecilerin aldığı nefes bile suç sayılıyor" 30 Aralık 2017 Cumartesi 13:03
  • Kılıçdaroğlu: Büyüme yüzde 11 ise bu asgari ücret ne?30 Aralık 2017 Cumartesi 12:37
  • Gürsel Tekin: Önce İsrail'e sonra ABD'ye yargı imtiyazı30 Aralık 2017 Cumartesi 12:04
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hâkiminle savcınla gel, korkmuyoruz30 Aralık 2017 Cumartesi 11:34
  • "Abdullah Gül'ün susması mı AKP için iyi, konuşması mı?"30 Aralık 2017 Cumartesi 11:25
  • CHP sözlerinin arkasında!30 Aralık 2017 Cumartesi 11:15
  • Cumhurbaşkanı seçimi değil 16 Nisan rövanşı!30 Aralık 2017 Cumartesi 10:44
  • Tekin Bingöl'den Kılıçdaroğlu açıklaması30 Aralık 2017 Cumartesi 09:57
  • Bu yorum Erdoğan'ı kızdıracak: Kazanan Abdullah...30 Aralık 2017 Cumartesi 09:32
  • Yusuf Halaçoğlu korkuttu!30 Aralık 2017 Cumartesi 09:03
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu, şehit babasını ziyaret etti
    • Kılıçdaroğlu CHP Adana İl Kongresi'ne katıldı
    • Ayder Yaylası'nda kış güzelliği
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da korkunç kaza: Baba ile oğlu enkaz altında kaldı
    • Kadın- erkek birlikte zikir yapıp, sosyal medyada paylaştılar
    • Pantolon silkelemede son nokta! Paylaşım rekoru kırıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti