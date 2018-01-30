CHPli Yedekci: "Kimsenin diktasına eyvallah demeyeceğiz"

CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay YEDEKCİ, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları kurultayına katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay YEDEKCİ, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları kurultayına katıldı.

CHP’li Yedekci “Bu kongrede konuşmam gerekiyordu çünkü ben de bu kongrede bulunan gençlik kolu başkanlarından biriydim. Yıllarca onurla, gururla başkanlığını yaptığım gençlik kollarımız için buradayım” diyerek başladığı konuşmasıyla gençlerin sesi oldu. Ön seçimde 2. Bölgenin çelikten toprağını delerek sizlerin yoldaşı, kardeşi olarak geldim Partili gençlerin yaşadığı sorunlara değinen Yedekci, “Gençlik komisyonları olarak yıllarca gençlik kolları olmak için uğraştık, komisyonlardan kurtulduk ancak şimdi de sadece söz hakkı olan, bütçesi olmayan, oy hakkı olmayan bir organ haline dönüştük. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Madem gençlik bu partinin asli unsurudur madem gençlik olmadan devrim olmaz, siz neredesiniz ey ana kademe sormak lazım. Ben, ön seçimde İstanbul 2. Bölge’nin çelikten toprağını delerek geldim. Sizin bir arkadaşınız, kardeşiniz, yoldaşınız olarak geldim. Gençlik olarak kimseden bir eyvallah beklemeyin, kendi aranızda örgütlenin. Hiç kimsenin adamı olmayın. Sevgiyle çalışıyoruz biz, sevgiyle yapılan çalışmanın ve örgütlülüğün önüne hiç kimse ama hiç kimse geçemez ” dedi.

Sevgi Cumhuriyetinin Korku İmparatorluğunu yenmesi için direnmeliyiz

CHP’li Yedekci, direnmek gerektiğinin altını çizerek “Biz biliyoruz ki mevcut, bilindik yöntemlerle karşı devrim sürecini tamamlamış olan bu felaket senaryosunu yıkamayacağız. Bu felaket senaryosunu yıkmak için, Sevgi Cumhuriyeti’nin oluşturulan korku imparatorluğunu yenmesi için hep beraber yan yana direnmeye ihtiyacımız var, daha çok alanlara, daha çok sokaklara çıkmaya ihtiyacımız var. Gençlerin de salonlardan sokaklara çıkmaya ihtiyacı var. Hep beraber, el ele, gönül gönüle sokaklara çıkacağız” dedi.

Kimsenin diktasına eyvallah demeyeceğiz

Gençliği, Türkiye’yi ayağa kaldırmaya davet eden Yedekci, “Biz, Cumhuriyet Halk Partisine gönül verenler, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ömür verenler, Cumhuriyet Halk Partisi için gerekirse canını verenler bu ülkenin kurtuluşunun teminatıdır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz varız, hep var olmaya devam edeceğiz. Korkmayacağız, sinmeyeceğiz, yılmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz, tıpkı Gezi Parkı’nda olduğu gibi 3 ağaca sarılarak kendi yaşam şartlarımızı savunacağız. Kimsenin diktasına eyvallah demeyeceğiz. Lütfen gençlik bu anlamda düşünsün ve Türkiye’yi ayağa kaldırsın. Hep beraber, kardeşçe ve dostlukla. Cumhuriyeti Halk Partisi’nin en kıymetli, en önemli ve en güçlü örgütüne emekçi tüm yol arkadaşlarıma, kardeşlerime bin selam olsun. Cumhuriyet Halk Partili olmak bir onurdur, Cumhuriyet Halk Partili olma onurunu kalbinde taşıyanlara bin selam olsun. Sizleri çok

seviyorum, yolunuz, yolumuz açık olsun” diyerek sözlerini bitirdi.