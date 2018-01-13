CHP'li Yarkadaş, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP’nin 36. İl Kongresine verilen arada CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti.

Yarkadaş, ziyareti hakkında bilgi verirken; Enis Berberoğlu’nun İstanbul İl Kongresi’ne katılan tüm partililere, tüm yoldaşlara selam söylediğinin; moralinin yüksek, sağlının ise iyi olduğunun özellikle duyurulmasını istediğini belirtti. Berberoğlu’nun da kongre sonucunu heyecanla beklediğini, Türkiye’nin aydınlık yolunun CHP’nin kongrelerde ortaya koyacağı performanstan geçtiğini ifade ettiğini ileten Yarkadaş, “Biz de Maltepe Cezaevi önünden herkese selamlarımızı iletiyoruz” dedi.

Barış Yarkadaş, kongre süreciyle ilgili “tek adam rejimine karşı demokrasiyi, adaletleri ve özgürlükleri savunan kongrelerle; halkımızı içine sokulmaya çalışıldığı bu karanlık tünele mahkum etmeyeceğimizi bir kez daha kongrelerimizle ilan edeceğiz.” dedi.