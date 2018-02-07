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07.02.2018 14:25

CHP'li vekillerden TTB'ye destek ziyareti

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CHP'li vekillerden TTB'ye destek ziyareti
CHP mileltvekilleri, gözaltına alınan ardından serbest bırakılan TTB Merkez Konsey Yöneticileri'ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, 'Savaş halk sağlığı sorunudur' bildirisi nedeniyle gözaltına alınan ve sonrasında Ankara Adliyesi'nde verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Yöneticileri'ni ziyaret etti.

 

Aralarında Şanal Sarıhan, Özgür Özel, Ali Şeker, Murat Emir, Veli Ağbaba, Necati Yılmaz, Gaye Usluer ve Çetin Osman Budak'ın olduğu CHP'li vekiller, TTB yöneticilere destek ziyaretinde bulundu.

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'BARIŞ KELİMESİNDEN RAHATSIZ OLAN BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, ​CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yaptığı konuşmada, hükümeti eleştirerek, "Barış kelimesinden rahatsız olan bir anlayışla karşı karşıyayız. 12 Eylül döneminde bile muhalefet susmadı. Şimdi de susmayacak. Bundan sonra TTB ve diğer odalarla da bir arada olacağımızı söylemek istiyoruz. Geçtiğimiz hafta 35 oda TTB ile bir arada olduğunu söyledi. Biz de CHP olarak bir arada olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanı diyor ya, Dünya 5'ten büyüktür diye; Türkiye de 1'den büyüktür" ifadelerini kullandı.


 

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