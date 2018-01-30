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30.01.2018 13:15
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CHP'li vekillerden TTB'ye destek

CHP'li vekillerden TTB'ye destek
"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" bildirisi sonrası Erdoğan'ın hedef gösterdiği Türk Tabipler Birliği yöneticileri evlerine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındı. Gözaltılara tepkiler ise büyüyor...

Baskına uğrayan TTB merkezine destek için önce CHP'li vekiller Selin Sayek Böke, Şenal Sarıhan, Ali Şeker, Orhan Sarıbal, Niyazi Nefi Kara geldi.

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ile SES Genel Sekreteri Pınar İçel ve SES eş başkanları da TTB binası önüne geldi.

TTB avukatı Ziynet Özçelik, gözaltı kararı veren savcı ile görüşürken, polislerin TTB genel merkez önüne bariyer çektiği görüldü. CHP'li Şenal Sarıhan'ın binaya girişine ise izin verilmedi.

Erdoğan hedef göstermişti, o doktorlar gözaltına alındı!

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TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB yöneticileri de bina önüne geldi.

CHP milletvekili Selin Sayek Böke burada bir açıklama yaptı. 

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