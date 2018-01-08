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08.01.2018 23:20

CHP'li vekiller, Düzce'de nakliyecilerin sorunlarını dinledi

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CHP'li vekiller, Düzce'de nakliyecilerin sorunlarını dinledi
İstanbul'dan TIR ile yola çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Düzce'de mola vererek nakliyecilerin sorunlarını dinledi.

DHA - İstanbul'dan TIR ile Ankara'ya doğru yola CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Düzce'de kamyoncuların konakladığı bir tesiste durarak mola verdi. Nakliyecilerle bir süre sohbet eden Aykut Erdoğdu ve Özkan Yalım, esnafın zorluk yaşayıp yaşamadığını sordu. Kamyonculardan İsmail Halkaaşık, kamyoncu esnafı olarak zorluk çektiklerini ifade ederek, "Biz 25 ton yükleyeceğimiz yerde 50 ton yükleyip çıkıyoruz. Bizden KDV'de alıyorlar, köprüden alıyorlar. Bizi zorla hırsızlığa teşvik ediyorlar" dedi.

Özkan Yalım, 2018 yılının nakliyeci esnafı için ağır bir yıl olacağına dikkat çekerek, "Bu işin başlangıcı sayın Başbakan Binali Yıldırım ile Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki rakamlar konusundaki uyuşmazlıktı. Bizde Genel Başkanımızın doğru söylediğini göstermek amacı ile tamamen gerçek bir araçla giderleri birebir tespit ediyoruz. Otoban masrafından, köprü ücretine kadar, akaryakıta varıncaya tespit ediyoruz. Ancak bunun yanında bunlar değişken rakamlar. Biraz önceki nakliyeci kardeşlerimizin anlattığı gibi çok ağır yükler var. Köprüsünden tutun, mazotundan tutun, sigortası, SGK primleri, kasko primleri gibi çok gider var. Bakım maliyetleri çok yüksek, lastik maliyetleri çok yüksek. Sonuç itibarı ile 2018 yılı nakliyeci için çok ağır bir yıl. Bütün nakliyeci arkadaşlarıma Allah kolaylık versin. Çok kötü günler bekliyor. İnşallah bu giderler hükümet tarafından değerlendirilip, düşürülmesine yardımcı oluruz" diye konuştu.

Aykut Erdoğdu ise "Kamyoncularda para çok değil. Köprüden geçiyoruz, tabelada ne yazıyorsa onu söylüyoruz. 1,5 milyona yakın kamyon ve kamyonet şoförü var. Bunların doğrudan hayatları zorda. Bunlar sonuçta bizim için birşeyler yaşıyorlar. Maliyetleri çok olduğu için ürünlerin de fiyatları yükleşiyor. Köprüden geçemiyoruz diyorlar. Osmangazi Köprüsü'nden geçemiyorlar çok pahallı olduğu için. Köprünün fiyatları düşerse bizde geçeriz, 80 kilometre dolaşmayız dediler. Bu çok önemli. İkincisi de 25 tonluk kamyona 50 tonluk yük atıyorlarmış ki maliyetleri karşılamak için. Bu sefer de can güvenliğimiz tehlikeye giriyor. Hem kamyoncunun, hem bizim canımız tehdit altında. Bir an önce bu maliyetlerin düşmesi lazım" dedi.

Daha sonra milletvekili Özkan Yalım, TIR'ın direksiyonuna geçerek, Ankara'ya hareket etti. 

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