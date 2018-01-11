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11.01.2018 20:15

CHP'li vekil sordu... Hakan Şükür ile ilgili yeni gelişme!

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CHP'li vekil sordu... Hakan Şükür ile ilgili yeni gelişme!
CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığına eski milletvekili Hakan Şükür’ün emekli milletvekili maaşı alıp almadığını sordu.

Aysel ALP / Hürriyet -  Gelen yanıtta Hakan Şükür’ün, emeklilik için gerekli yaş haddi ve prim gün sayısı koşullarını henüz yerine getirmediği için aylık almaya hak kazanamadığı belirtildi. Ancak eski milletvekillerine sağlanan diğer haklara onun da sahip olduğu ifade edildi.

TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’ndan gelen yanıt yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Hakan Şükür, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul ilinden milletvekili seçilmiş olup milletvekilliği 07 Haziran 2015 tarihinde sona ermiştir. Adı geçen Yasama Organı eski üyelerine tanınan haklara sahiptir.

Yapılan incelemede adı geçenin emekli olabilmesi için gerekli kanuni yaş ve hizmet süresini doldurmadığı anlaşıldığından emekli aylığı bağlanmamıştır” ifadeleri yer aldı.

CHP Milletvekili Yüksel, Hürriyet’e bu yanıtla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bana verilen yanıt Hakan Şükür’ün emeklilik için yaşı geldiğinde ve prim gün sayısını doldurduğunda emekli milletvekili maaşı alacağı anlamına geliyor. Hukuken doğru bir yanıt. Çünkü Hakan Şükür’ün milletvekili seçilme yeterliliğini engelleyecek herhangi bir mahkeme kararı yok. Dolayısıyla herkes için geçerli olan koşulları yerine getirdiğinde emekli milletvekili maaşı alacak. Amma velakin KHK ile ülkeyi demirpençe gibi sıkan, OHAL şartları altında her konuda bir KHK çıkararak istediği yasayı değiştiren bir hükümetin, FETÖ’cülüğüyle meşhur ve matuf olan Hakan Şükür ile ilgili herhangi bir düzenleyici işlem yapmamalarını yadırgıyorum” dedi.

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