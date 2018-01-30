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30.01.2018 13:15

CHP’li vekil sordu, Bakan Tüfenkçi yanıtladı

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CHP’li vekil sordu, Bakan Tüfenkçi yanıtladı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 322 bin 365 kişinin ‘sicil affıyla ilgili yasadan yararlandığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “Sicil Affı ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde olumsuz kredi sicili kayıtlarından borçları ödeyerek silinen ve kayıt olumsuzluğu sona eren kişi sayısı 2017 yılında kaç kişidir? Halen kaç kişinin kredi sicil kayıtlarından borç nedeni ile kredi alması olası değildir” açıklamasında bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfençi, “31. 01. 2017 tarihi itibariyle açık sorunlu kredisi ve/veya karşılıksız çeki bulunan gerçek ve tüzel kişilerden 322 bin 365’i borcunu ödemiştir” açıklamasında bulundu.

"SİCİL AFFI UYGULAMASI KAPSAMI GENİŞLETİLEREK YENİDEN DÜZENLENMELİ"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, haciz durumu ve borç dosyası avukata gidenlerle birlikte 14 milyona yakın kişinin kara listede olduğu Türkiye’de, hükümet tarafından uygulamaya konulan ‘Sicil Affı’ yasasından yararlanabilenlerin sayısının, bu konuda sorunlu olanların toplam sayısının çok altığında olduğunu belirtti. Halen Türkiye’ye milyonlarca kişinin ödeyemediği borçlarından dolayı bankaların kara listesinde olması nedeniyle kredi kullanamadığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, sicil affının kapsamının genişletilerek, bu konuda mağduriyet yaşayan gerçek ve tüzel kişilerin sorunlarının çözümüne yönelik düzenlemeye gidilmesi gerektiğini ifade etti.

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