CHP'li vekil: Aziz Bey artık aday olmayacak

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir’in “TV’DEN” kanalındaki “Çapraz Sorgular” programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Programda, 7 Ocak’ta yapılacak CHP İzmir Kongresi tartışıldı. Program sırasında söz alan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun gelecek seçimde aday olmayacağını iddia etti.

Siyasi mevkilerin gelip geçici olduğuna ve vakti geldiğinde herkesin görevinden ayrılması gerektiğine dikkat çeken CHP’li vekil Bayır, “Ben kendi kişisel kanaatimi söyleyeyim; Bence Aziz Bey artık aday olmayacak” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın açıklamaları şöyle:

“Bizler gelir gideriz. Ben milletvekili olarak gelir giderim. Aziz Bey belediye başkanı olarak gelir gider. Örneğin ben 8 tane genel başkan gördüm. Bu 8’inci çalıştığım genel başkan 34 yıllık siyasi yaşamımda. Dolayısıyla hiç birimiz kalıcı değiliz. Burada önemli olan yaptığımız işi doğru adam gibi yapmak. Doğruları yapmak ve bunu yaparken de halkı ve partiyi arkanıza alabilmek güçtür. Bunu da en üst seviyeye getirdiğinizde, ‘tamam ben yaş itibariyle artık görevimi tamamladım, bu partiye verebileceklerim bu kadar, jübile yapmak durumundayım’ demeyi becerebilmektir. Onu o sevide bırakabildiğiniz zaman, siz unutulmaz bir başkan olursunuz; İhsan Alyanak gibi.

Ben bunu daha öncede radyolarda ifade etti Aziz Beyle ilgili. Aziz Bey de bunu telaffuz ettiği için burada rahatlıkla söyleyebilirim. Aziz Bey bir ara çıktı; 'ben artık jübilemi yapacağım bu dönem' dedi. 'Bir daha aday değilim' dedi. Gerçi birçok kez bunu söyledi sonra çıktı 'tekrar adayım' dedi, makarayla karışık... Ben kendi kişisel kanaatimi söyleyeyim; bence Aziz Bey artık aday olmayacak.”