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16.02.2018 12:00

CHP'li Usluer o formları Meclis gündemine taşıdı

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CHP'li Usluer o formları Meclis gündemine taşıdı
CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer okullarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının birimleri tarafından dağıtılan hane beyan formunun içeriğindeki bazı sorulara tepki gösterdi ve konuyu Meclis gündemine taşıdı. 

Bakana ​12 yaşını doldurmuş çocukların evlenmesini ve çalışmasını doğru bulup bulmadıklarını soran Usluer bu formun ne niyetle dağıtıldığını da merak ettiklerini belirtti.

CHP PM üyesi ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, “Eskişehir’deki bazı okullara,  Aile ve Sosyal Politikalar birimlerince bazı çalışmalar başlamış. Çalışmanın amacı öksüz/yetim programından faydalanabilecek çocuklara ulaşabilmek ve gerçekleştirilecek olan projeler için veri tabanı oluşturabilmek olarak ifade ediliyor. Bunun için bir ‘hane beyan formu’ dağıtılmış. İfade edilen amaca bakınca gayet olumlu bir fikir oluşuyor ancak formun içeriğine baktığımızda can sıkan ifadelerle karşılaşıyoruz” dedi.

‘ÇALIŞMIYOR ÇÜNKÜ O DAHA ÇOCUK!

YA DA ÇALIŞIYOR AMA O DAHA ÇOCUK!’

Bakanlığa soru önergesi veren Usluer,  formda öğrencilere yönelik; “12 yaşından büyük tüm bireylerin medeni hallerinin yazılması, hanede kayıtlı 12 yaşından büyük tüm bireylerin çalışıp, çalışmadığı; çalışıyorsa hangi sektörde, çalışmıyorsa nedeninin yazılması” sorularına tepki gösterdi. Usluer, “Şimdi bu formu dolduran bir çocuk 12 yaşını doldurmuş, örneğin 13 yaşındaki ağabeyinin ya da ablasının çalışıp çalışmadığı sorusuna şu yanıtı vermeli; ‘Çalışmıyor çünkü o daha çocuk! Ya da Çalışıyor ama o daha çocuk!’ Eğer amaç çocuk işçileri tespit etmekse ya da 12 yaşını doldurmuş ve evlendirilmiş çocukları tespit etmekse bakanlığın ulaşabileceği birçok veri var. Bu hassas konuyla ilgili birçok kuruluş ciddi çalışmalar yapıyor. Fakat hükümetin genel tavrı doğruların peşinde olanları yok saymak olduğu için sanırım bu çalışmaları da yok sayıyorlar. Ben konuyu meclise taşıdım ve takipçisi olacağım. Bakanlık bu formda sorulanlarla ne amaçlıyor? Bunun cevabını kamuoyu ile de paylaşacağım tabi cevap gelirse!” diye konuştu.

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